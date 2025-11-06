韓国警察が「韓国で切断された遺体が多数発見された」という虚偽情報を流布させた日本で活動中の韓国人ユーチューバーに対し、捜査に着手した。捜査のニュースが伝わると、該当のユーチューバーは「悪意をもって嘘を広めたわけではない」と釈明し、関連動画をすべて削除すると明らかにした。

登録者数96万人の韓国人ユーチューバー「デボちゃん」は5日、「韓国の警察に捜査うけに行ってきます」というタイトルの動画を投稿した。

動画の中でデボちゃんは「今、緊急で動画を回している」とし「これからは発言に気をつけないといけないので、言葉を選びながら動画を撮っている」と話した。

デボちゃんは「ニュースにも出た事件について韓国人のコメントを紹介しただけだ」とし、「『こういうコメントもある』という意味で紹介したのに、私が『嘘を作って日本人に見せた』というように報道されている」と主張した。

さらに「私は韓国のイメージを悪くさせるために流したわけではない」としつつも「下半身だけの遺体が発見されたのは事実」と改めて主張した。

そして「いろいろな意見を紹介したかっただけだが、今、韓国ではその部分が問題になっているようだ」とし「だから私は韓国関連の動画をすべて削除することにした」としつつ「韓国の大統領や韓国に対して批判する動画をすべて消して調査を受けに警察に行ってくる」と付け加えた。

デボちゃんは先月22日、「最近ビザなしで韓国に入国した犯罪者中国人達の殺人と臓器売買問題がやばい」というタイトルの動画を投稿していた。

この動画の中でデボちゃんは、「韓国で下半身だけの遺体37体が発見され、非公開で捜査中の事件だけでも150件にのぼる」といった、確認されていない虚偽の内容を主張した。

こうした虚偽情報が拡散されたことを受け、警察はデボちゃんに対する捜査に着手した。警察庁は今月5日、報道資料を通じて、ソウル警察庁サイバー捜査隊に該当ユーチューバーについて迅速な捜査に着手するよう指示したと明らかにした。

警察庁はこうした行為について「重大犯罪として認識している」とし、「事実関係を確認したうえで、関連法令に基づき措置する予定だ」と明らかにした。

警察は、この動画が国民の不安を煽り、社会的混乱を引き起こし、韓国の国際的イメージにも悪影響を及ぼしたと判断している。特に、外国人の韓国訪問や投資などにも否定的な結果をもたらしかねない、国益を損なう行為と規定した。