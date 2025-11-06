ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 秋の風物詩、干し柿作り最盛期 中国福建省 秋の風物詩、干し柿作り最盛期 中国福建省 秋の風物詩、干し柿作り最盛期 中国福建省 2025年11月6日 16時23分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０月３１日、梧桐鎮光栄村の干し柿工場で、皮をむいた柿を並べて天日干しする従業員。（福州＝新華社記者／姜克紅） 【新華社福州11月6日】中国福建省福州市の梧桐鎮が干し柿作りの繁忙期を迎えた。晴れた日には皮をむいた柿を家屋の周囲に並べ、乾燥させる。干し柿は口当たりが柔らかく、地域の伝統食として親しまれている。１０月３１日、梧桐鎮光栄村の干し柿工場で天日干しされる柿。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）１０月３１日、梧桐鎮光栄村の干し柿工場で、皮をむいた柿を並べて天日干しする従業員。（福州＝新華社記者／姜克紅）１０月３１日、梧桐鎮光栄村の干し柿工場で作業する従業員。（福州＝新華社記者／姜克紅）１０月３１日、梧桐鎮光栄村の干し柿工場で天日干しされる柿。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅） リンクをコピーする みんなの感想は？