スマートな旅に欠かせない！【ザノースフェイス】の小物収納ケースがAmazonで販売中！

高強度の1050デニールリサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用した、トラベルオーガナイザーです。内部には、パスポートやチケット、ペンスリット、鍵などを効率的に収納できる多彩なポケットを設け、ロック式のファスナーでセキュリティー性を高めている。

高強度のリサイクルナイロンを採用し、長く使える耐久性と軽量性を兼ね備えたトラベルオーガナイザーとなっている。

パスポートやチケット、ペン、鍵などをスマートに整理できる多機能ポケットを搭載している。

セキュリティ性の高いロック式ファスナーを採用し、大切な貴重品も安心して持ち運べる設計になっている。

重さ約120gと軽量ながら、外出時に必要なアイテムをしっかり収納できる実用的なサイズ感が魅力となっている。