¡¡¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤Ç¿´Â¡¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï¡Ö11·î16Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý30¼þÇ¯¡¡³«Å¹µÇ°º×¡Ù¤Ø¡¡¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý¤µ¤Þ¤ÎµÇ°º×¤Ø¤ÏÀîÃæÈþ¹¬¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤À¤«¤é¡¢³§ÍÍ³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï9·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£10·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Ï½Ð±é¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢¿´Â¡¤ÎÇïÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÆ¶·ëÀá¤ÎÆ¯¤¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¼À´µ¤Ç¡¢¿´Çï¿ô¤Î°Û¾ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ï¤á¤Þ¤¤¡¢¼º¿À¡¢Æ°Ø©¡¢Â©ÀÚ¤ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¿´ÉÔÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£