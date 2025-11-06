お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。人気モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）とMCのフリーアナウンサーの森香澄（30）のどちらが可愛いかとの質問に回答した。

この日の企画は東ブクロと岡田が2人でデートをするというもの。

岡田は嫌々だったものの、東ブクロはスタッフ指令で岡田にクレープを食べさせると「可愛い！」と話したり、岡田と以前に共演してからグラビアをチェックしていると語るなど本気モードに。

そこで岡田は東ブクロに揺さぶりをかけるべく「私と森香澄さん、どっちが可愛いですか」と直球質問を投げかけた。

東ブクロは「いやそれは紗佳やわ」と即答。「おらんから言うとかじゃない」とし、岡田から「じゃあ次本人に向かって言える？」と問われても「そんなん、森香澄とは比べものにならない。ほんまに。大差やわ。俺岡田さんを大事にしたい」と言い切った。

この様子を2人に黙ってモニターで確認していた森は「なんだろう。ジェラシーは感じません」と明言した。