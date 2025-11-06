安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第６回公判が６日、奈良地裁であった。

事件で使われた手製銃を鑑定した奈良県警科学捜査研究所の男性研究員が証人尋問で「発射実験で弾丸はベニヤ板４枚を貫通した」と証言。人を殺傷するのに最低限必要なエネルギーの１０倍程度だったとした。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で銃撃したとしている。

男性研究員は検察側証人で、手製銃の構造や性能を詳述した。全長３５・０センチ、重さ約２・９キロで、銃身が２本あり、口径は２１・３〜２１・４ミリ。電気で火薬に着火する仕組みで、引き金に相当するスイッチがあった。

殺傷能力を調べるため、発射実験を実施。事件で使われた手製銃を使い、４メートル離れた位置に置いたベニヤ板（厚さ４ミリ）に向け発射したところ、４枚を貫通したという。

男性研究員は「ベニヤ板２枚を貫通すれば、人を殺傷できるエネルギーを持つ」と証言。山上被告宅の捜索時に押収した別の手製銃も含め、計７丁全てで殺傷能力が確認されたと述べた。

公判では、事件で使われた手製銃が当時の銃刀法の規制対象に該当するかどうかが争点になっている。

検察側は、同法が規制する「砲」にあたると主張しており、砲は法律上、「口径２０ミリ以上」と規定されている。弁護側は独自の見解として、直径２０ミリ以上の弾丸を発射する構造で強大な破壊力を持つ場合に限り、砲と解釈すべきだと反論。事件で発射された弾丸が直径２０ミリ未満だったことを踏まえ、同法の発射罪などについて無罪を主張している。

裁判員法では、法令の解釈は職業裁判官が行うと規定。裁判員も意見を述べることはできるが、銃刀法の成否に関する判断は裁判官が行うとみられる。