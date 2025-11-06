スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、好評を得ているショート缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック」と「同 カフェラテ」をリニューアルし、11月11日から順次切り替え発売する。

「スターバックス MY COFFEE TIME」は、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“自分時間”の演出をコンセプトとした、ショート缶コーヒーシリーズ。自宅やオフィスなどシーンを選ぶことなく、気軽にスターバックスの味わいを楽しめるシリーズとして、普段缶コーヒーに親しみのない人にも愛飲されるなど、昨年の発売以来、好評を得ているという。

今回、従来以上に思い思いの“自分時間”に寄り添い心地よさを高められるよう、奥深い余韻とやさしい味わいを楽しめる商品へとリニューアルする。



「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック」

「ブラック」では、日本のスターバックスRTD（Ready To Drinkの略。ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料を指す）用に厳選した高地産のアラビカ豆を使用し、苦みや渋みは抑え、香り豊かなブラックコーヒーを意識した。香ばしく広がる香りと、深煎りならではの奥深い余韻をゆっくり楽しめる味わいにリニューアルする。忙しない日常の中でも、ゆるやかに気分を切り替えられるシーンに寄り添うような味わいとなっている。ストロベリーヨーグルトやクリーム系のスイーツとの組み合わせは、豊かなコーヒーの風味をさらに引き立てる。



「スターバックス MY COFFEE TIME カフェラテ」

「カフェラテ」では、スターバックスならではの深煎りコーヒーの香ばしさやコクと、ミルクを絶妙なバランスでブレンドし、ミルクの豊かなコクがしっかりと感じられる、より満足感のあるラテにリニューアルする。自分だけのくつろぎ時間の癒やしになる、やさしく心をほどくような味わいとなっている。スパイシーなチキンのサンドイッチと組み合わせると、カフェラテの甘いミルクとコーヒーの味わいをスパイスが一層引き立ておすすめとなっている。





パッケージの特長は、カフェのひとときをイメージし、窓をモチーフにくつろぎの時間を表現したパッケージデザインにリニューアルする。「ブラック」は、黒を基調に力強い印象がありつつも、落ち着きのあるブラウンカラーの窓のイラストを配し、リラックス感と香ばしいブラックコーヒーの香りを表現した。「カフェラテ」は、ブランドカラーの緑を基調に、白い半楕円形の窓のデザインで、ミルクのまろやかさとクリーミーな質感を伝え、やさしく親しみやすい印象のデザインに仕上げた。

［小売価格］各155円（税別）

［発売日］11月11日（火）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp

サントリー食品インターナショナル＝https://www.suntory.co.jp/softdrink