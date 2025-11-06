松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、11月11日10時から「炙り十勝豚丼」を販売する。

昨年夏に開催した「第4回 松屋復刻メニュー総選挙」において、第2位に輝いた「炙り十勝豚丼」が今年も再登場する。期間限定商品ながら多くの消費者に支持されている「炙り十勝豚丼」は、豚肉の脂の旨味と甘味を帯びたタレを鉄板の上で絡め、大胆にごはんの上に敷き詰めている。仕上げにひと炙りすることで、醤油と砂糖の焦げた香ばしい風味をまとわせたこだわりの一杯となっている。シャキシャキの青ネギの清涼感がアクセントとなり、ごはんがすすむ逸品とのこと。今年は「カルビの炙り十勝豚丼」「ロースの炙り十勝豚丼」「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」として登場し、さらにパワーアップ。好みのサイドメニューを追加すれば、自分好みの組み合わせで楽しめる。至高の豚丼を、この機会にぜひ賞味してほしい考え。



左から：カルビの炙り十勝豚丼、ロースの炙り十勝豚丼

さらに、日頃頑張っている人々を応援する期間限定企画として、アプリ注文クーポンに「お疲れさまコーラセット」を用意した。人気メニューの「炙り十勝豚丼弁当各種」と「コカ・コーラ」をセットで購入すると、通常価格から60円引きでお得に楽しめる。実施期間は11月18日10時〜11月25日9時59分の1週間限定。頑張っている自身へのちょっとしたご褒美に、ぜひ利用してほしい考え。

［小売価格］

カルビの炙り十勝豚丼：930円

ロースの炙り十勝豚丼：830円

ロースとカルビの炙り十勝豚丼：880円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp