自転車パーツブランドCYCLE DESIGNは、シンセティックレザーを使用したクラシカルなデザインのバーテープ「SOFT MICROFIBER BARTAPE」を11月20日に発売する。

同製品は、人工皮革であるシンセティックレザー（合成皮革）を採用したクラシカルな外観が特徴。表面には滑りを防止するためのパンチング加工が施されており、グリップ力を高める。



「SOFT MICROFIBER BARTAPE」

素材には伸縮性に優れたマイクロファイバーを使用しているため、ハンドルバーへの巻きやすさも考慮されている。

CYCLE DESIGNは、愛車のメンテナンスを「もっと手軽に、もっと身近に」するための、コストパフォーマンスに優れたパーツ＆アクセサリーブランド。メンテナンススタンドや基本的な工具など、これから自分で整備を始めたい人に最適だとか。大切な自転車をいつもベストな状態に保ち、安全に楽しむための一歩を応援する。

［小売価格］3080円（税込）

［発売日］11月20日（木）

ライトウェイプロダクツジャパン＝https://www.riteway-jp.com