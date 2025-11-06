¥Ø¥ë¥·¡¼¤ª¤ä¤Ä¡ª¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ê´Ö¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¡ÊPlant-Based Food¡Ë¤È¤Ï¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò´ðËÜÅª¤Ë»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Æ¦Îà¡¢¹òÊª¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡Ê´°Á´ºÚ¿©¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¿©ÉÊ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯»Ö¸þ¡×¤ä¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿©¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¡ÊÂåÂØÆù¡Ë¡¢¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ä¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤ÎÂåÂØÆý¡¢¿¢ÊªÀ¥Ð¥¿¡¼¡¢¿¢ÊªÀ¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¿¢ÊªÀ¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÆ°ÊªÀ¤Î¿©ÉÊ¤À¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»é¼Á¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É°ìÍ÷
¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Íñ¡¢µíÆý¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤À¤±¤Çºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤È¤½¤Î±ÉÍÜ²Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÌ¾¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¡¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¿»é¼Á¡¿¿©ÊªÁ¡°Ý¡¿¤½¤ÎÂ¾±ÉÍÜÁÇ
¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¿43kcal¡¿0.5g¡¿1.0g¡¿0.6g¡¿¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à97mg
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡¿20kcal¡¿0.5g¡¿1.5g¡¿1.5g¡¿¥«¥ë¥·¥¦¥à30mg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE5mg
Æ¦Æý¡¿43kcal¡¿3.6g¡¿2.8g¡¿0.2g¡¿Å´1.2mg
¡ÚÈæ³Ó¡ÛµíÆý¡¿61kcal¡¿3.3g¡¿3.8g¡¿-¡¿¥«¥ë¥·¥¦¥à110mg
¢¨µºÜ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¿©ÉÊ100g¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ®Ê¬ÃÍ
¿©ÉÊÌ¾¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¡¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¿»é¼Á¡¿Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¿¤½¤ÎÂ¾±ÉÍÜÁÇ
Æ¦Æý¥Ð¥¿¡¼(10g)¡¿63kcal¡¿0.2g¡¿6.9g¡¿3.23g¡¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë0mg
¡ÚÈæ³Ó¡ÛÍ±ö¥Ð¥¿¡¼(10g)¡¿70kcal¡¿0.1g¡¿8.1g¡¿5.05g¡¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë21mg
Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¿45kcal¡¿3.5g¡¿2.7g¡¿0.33g¡¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë0mg
¡ÚÈæ³Ó¡ÛÁ´»éÌµÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¿56kcal¡¿3.6g¡¿3.0g¡¿1.83g¡¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë12mg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à120mg
¢¨µºÜ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¿©ÉÊ100g¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ®Ê¬ÃÍ
¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤ª¤ä¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¡ª
¡¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥³¥¢¥¢¥¤¥¹¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡ãºàÎÁ¡ä
¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¡400ml
¤¤Óº½Åü¡¡80g¡Êº½Åü¤Ç¤âOK¡Ë
¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡¡25g
¡ãºî¤êÊý¡ä
£±¡¥¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯È¾ÎÌ¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢Ê¨ÆÄ¾Á°ÄøÅÙ¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë
£²¡¥¤¤Óº½Åü¡¢¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
£³¡¥²¹¤á¤¿¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò¾¯¤·¤º¤Ä£²¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅÔÅÙË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
£´¡¥»Ä¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ç£³»þ´Ö°Ê¾åÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë
¡ã±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼145kcal¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á1.7g¡¡»é¼Á2.4g¡¡Ãº¿å²½Êª30.8g¡¡¿©±öÁêÅöÎÌ0g
¢¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡ãºàÎÁ¡ä
¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¤Ê¤É¡Ë¡¡80g
¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¡20g
¿¢ÊªÀ¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¤¤Óº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸2¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡Êº½Åü¤Ç¤âOK¡Ë
¿©±ö¡¡¾¯¡¹¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
¡ãºî¤êÊý¡ä
£±¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ò´¥Àù¤ê¤¹¤ë
£²¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿¢ÊªÀ¥Ð¥¿¡¼¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë
£³¡¥Ë¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¤é£±¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌá¤·¡¢¤«¤é¤á¤ë
£´¡¥¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¤Óº½Åü¡¢±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¹¤²Îä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë
¡ã±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡ä
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼164kcal¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á3.9g¡¡»é¼Á13.4g¡¡Ãº¿å²½Êª8.6g¡¡¿©±öÁêÅöÎÌ0.2g
¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©À¸³è¤Ï¡¢Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¿¢ÊªÀ¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤Ê¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤âOK¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ã¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¡ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡Ë ÁýÊä2023Ç¯¡ãhttps://fooddb.mext.go.jp/index.pl¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2025/11/01¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î06Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È