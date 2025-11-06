¾×·âFA¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡ÈÆÃ¼ì»ö¾ð¡É¤È¤Ï¡©¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¤¬¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹Ô»È¤òµñÈÝ¤·¤¿ÇØ·Ê¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤À¤Ã¤¿¡×
¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê(C)Getty Images
±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬¡ÖÂç¤¤¤¡×¤È
¡¡¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¾×·â¤ò½¸¤á¤ëµî½¢ÊóÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î4Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¡¦¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥«¥Ö¥¹¤¬º£±Ê¾ºÂÀ¤È5Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òµñÈÝ¤·¡¢Åö¿ÍÂ¦¤â2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î1525Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯4850Ëü±ß¡Ë¤ÎÁª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹Ô»È¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÂÇ¼Ô¤¬ÊòÁ³¡Äº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¡×Ã¥»°¿¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Î¾¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤¬¸òº¹¤·¤¿·Á¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡24Ç¯1·î¤Ëº£±Ê¤È¥«¥Ö¥¹¤¬¸ò¤ï¤·¤¿4Ç¯Áí³Û5300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó80²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤ÏÁÐÊý¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¡£µåÃÄÂ¦¤Ï2026¡Á28Ç¯¤Þ¤ÇÁí³Û5700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó86²¯±ß¡Ë¤Î3Ç¯·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÊÝ»ý¤·¡¢º£±ÊÂ¦¤Ï2026Ç¯¤ÎÇ¯Êð1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¸¥§¥É¡¦¥Û¥¤¥ä¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÃÌ¡Ë¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë·ÀÌó¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ö¥¹Â¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤âÍ«Î¸¤·¤¿¡£31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯¤Îº£±Ê¤Ï25ÀèÈ¯¤Ç9¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨3.73¡¢WHIP0.99¡¢Ã¥»°¿¶Î¨7.28¤È¡¢15¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.91¤òµÏ¿¤·¤Æ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤Î5·æ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬¥À¥¦¥ó¡£5·î¾å½Ü¤«¤é6·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ËÆùÎ¥¤ì¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ë¤âÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë32ºÐ¤È¤Ê¤ëÇ¯Îð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ú¥¤¥í¡¼¥ë¤âÅ·Çé¤Ë¤«¤±¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤òÄ¶¤¨¤ë±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬¡ÖÂç¤¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMarquee Sports Network¡Ù¤Ï¡Ö30ÂåÈ¾¤Ð¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤È¡¢3Ç¯·ÀÌó¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¡¹µ¤¤¬½Å¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµåÃÄÂ¦¤Î·ÀÌó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢3Ç¯´Ö¤Ç5700Ëü¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£±ÊÂ¦¤âÃ±Ç¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î·ÀÌó¶â¤¬¹âÆ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ê¤É¾ò·ï¤Î¤¤¤¤·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
º£¸å¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¤µ¤é¤Ëº£±ÊÂ¦¤Ë¤ÏÍè¥ª¥Õ¤Î»Ô¾ìÆ°ÀÅ¤¬Í½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì»ö¾ð¤âÍí¤à¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Íè¥ª¥Õ¤ËÁª¼ê²ñ¤È¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ëMLB¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁª¼ê²ñ¤Î¸ò¾Ä¤Î¤â¤Ä¤ì¤¬É¬»ê¤È¸«¤é¤ì¡¢ÃæÄ¹´ü¤Î¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÆÍÆþ¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢FA»Ô¾ì¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£²¾¤Ë¥«¥Ö¥¹¤¬QO¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢º£±ÊÂ¦¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó33²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËFA¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Åö³ºÁª¼ê¤Î³ÍÆÀµåÃÄ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¸¢¤Î¾ùÅÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Äó¼¨¤¬ÂÛÈ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï¡ÖÂçÊª¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ê¤ÉÂç·¿·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬µïÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂçÊª¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥º¤°¤é¤¤¡£ÌµÏÀ¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÅê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤Ç¤â¤¢¤ëº£±Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯ÁØ¤¬¼êÇö¤Ç¡¢»ñ¶âÎÏËÉÙ¤ÊµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍÁê¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ï2Ç¯·ÀÌó¤Ç3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó46²¯2000Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²¾Äê¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØCBS Sports¡Ù¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Çã¤¤¼ê¤È¤Ê¤ëµåÃÄ¤ÏÂ¿¾¯¤Îµ¿ÌäÉä¤ÎÉÕ¤¯Åê¼ê¿Ø¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤ä¥¹¥¢¥ì¥¹¤è¤ê°ìÊâ²¼¤Î¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿Âè2ÁØ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º£±Ê¤ÎÆ°ÀÅ¤Ïº£¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎQO¤ò½ä¤ë·èÃÇ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]