ニベア花王は11月29日、皮膚科学に基づいたスキンケアブランド「Eucerin（ユーセリン）」からプレミアムエイジングケア（年齢に応じた手入れのこと）シリーズを発売する。

「Eucerin（ユーセリン）」は、世界80ヵ国以上で展開され、100年以上の歴史をもつ皮膚科学研究に基づいたスキンケアのパイオニアブランド。今回、日本独自に処方を開発し、バクチオールEX（純度99％ピュアバクチオール、グリセリン：保湿）を配合した美容液「バクチライズセラム」など、計4アイテムを「HARI FILLER（ハリフィラー）」シリーズとして発売する。

ニベア花王は、「Eucerin（ユーセリン）」ブランドから世界中の人々の肌悩みに向き合い培った知見と、スキンケアに関わる皮膚の専門家などとの共創によって、日本独自開発によるプレミアムエイジングケアシリーズを発売する。

肌悩みに関する調査によると、乾燥や肌荒れだけでなく、シワやハリなど見た目の変化をともなう肌の悩みは年齢を重ねるにつれて多くなり、特に「ハリのなさ」の悩みは30代から知覚する人が多くなる傾向にある（2024年12月花王調べ フェイス・メイク定点実態調査（女性＿冬版）15〜79歳女性 n＝3000）。





そこで、「Eucerin」ブランドから「ハリ深度」（ハリについて肌表面だけでなく角層まで考えること）に着目した「HARI FILLER（ハリフィラー）」シリーズを発売する。キー成分として、純度99％ピュアバクチオールを含むバクチオールEXを配合（トリプルスキンプライマーを除く）。湧き上がるようなハリを肌に与え、手入れの手ごたえを感じてもらえる。

Eucerin HARI FILLER シリーズの特長は、「ハリ深度」に着目したシリーズ。肌の角層深部に着目した研究開発で、肌に必要な成分を見極めて配合している。肌にハリ・うるおいを与える成分が角層深部まで浸透・拡散。うるおいを巡らせる。湧き上がるようなハリを与えて、うるおったハリつや肌へ導く。



「ユーセリン ハリフィラー バクチライズセラム＜美容液＞」

「ユーセリン ハリフィラー バクチライズセラム＜美容液＞」は、純度99％ピュアバクチオールを含むバクチオールEX成分をシリーズ内最高濃度配合した。クイックインジェクション技術（ナノエマルション化したバクチオールEX（保湿）とミクロゲルの組み合わせにより、角層への浸透を高めた技術 ）を採用、瞬時に肌に広がり角層深部まで浸透する。湧き上がるようなハリつや肌へ導く。



「ユーセリン ハリフィラー トリプルスキンプライマー＜ふき取り化粧水＞」

「ユーセリン ハリフィラー トリプルスキンプライマー＜ふき取り化粧水＞」は、スキンケアの最初に使う、1本で3つの機能を搭載した、コットンでふき取るタイプの美容導入液。メラニンを含む古い角質や余分な皮脂をオフする。独自開発の皮ふ柔軟成分スキンリファイン（リンゴ酸、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、コハク酸、ゲンノショウコ花/葉／茎エキス、ゲットウ葉エキス、BG：皮ふ柔軟）配合。肌にうるおいを与え柔らかくほぐす。キメを整え次に使うスキンケア品のなじみアップする。



「ユーセリン ハリフィラー バクチライズローション＜化粧液＞」

「ユーセリン ハリフィラー バクチライズローション＜化粧液＞」は、乳白の濃密とろみ化粧液が角層深部に浸透してとどまり、肌のすみずみまでうるおいで満たす。ふっくら、ハリに満ちたもっちり肌に導く。



「ユーセリン ハリフィラー バクチライズクリーム＜クリーム＞」

「ユーセリン ハリフィラー バクチライズクリーム＜クリーム＞」は、モイストリフト処方採用、キメの凹凸細部まで密着し、角層深部まで集中保湿する。全方位にもっちりとしたハリを与え、肌を引き締める。肌をぐっと引き上げるように塗布するのがおすすめ。

［小売価格］

ユーセリン ハリフィラー バクチライズセラム＜美容液＞：本体8800円／つけ替え8250円

ユーセリン ハリフィラー トリプルスキンプライマー＜ふき取り化粧水＞：本体3300円／つけ替え3080円

ユーセリン ハリフィラー バクチライズローション＜化粧液＞：本体4400円／つけ替え4180円

ユーセリン ハリフィラー バクチライズクリーム＜クリーム＞：本体6600円／つけ替え6050円

（すべて税込）

［発売日］11月29日（土）

ニベア花王＝https://www.nivea-kao.jp