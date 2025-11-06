Billboard JAPANが、日本初となる紙書籍／電子書籍／図書館貸出を統合した総合書籍チャート『Billboard JAPAN Book Charts』を新たに公開した。

Billboard JAPANではこれまで、米国『Billboard Hot 100』のノウハウを活かし、複数の指標を組み合わせた複合音楽チャートを発表。これらのチャートは、多様なデータをもとに“楽曲の社会的浸透度”を可視化し、シングルセールスやストリーミング再生数といった単独指標では捉えきれない、ユーザーに対する音楽の広がりや受容の形を映し出してきた。

一方で、書籍業界においては、紙と電子といった複数の指標を合算したランキングは、これまで少なくとも日本国内には存在しておらず、世界17カ国で各国ライセンシーのもとで音楽チャートなどの事業を展開してきたBillboardとしても今回が世界初の試みとなる。複数指標の合算方法は従来の音楽複合チャートで培ってきた算出手法を応用の上、一般公表されている市場規模などを参照し、関係各所へのヒアリングを踏まえて設定した。

今後は、月～日曜日までの各種データをもとに生成したチャートを翌週木曜日に毎週公開していく。メインチャート『JAPAN Book Hot 100』では、店舗、EC、電子書籍（有料／無料）、サブスクリプション、図書館のデータを合算し、上冊数やダウンロード数などをポイント化し、係数を用いてランキングに。そのほか、今後活発化するであろう書籍のグローバル展開を見据え、様々な時代やカテゴリの書籍がどのように読まれているのか、より細かくカバーできるよう、総合チャートからデータを抽出し、ジャンル別チャートと年代別チャートも展開される。

12月には、書籍ブログサービスの閲覧数などを使用したSNS指標を新たに追加して複合チャートの立体感を増すとともに、音楽チャートにおいても公表している分析サービス『CHART insight』をブックチャート全種類に実装する。また、来年秋を目標に、海外での日本書籍の購読状況を反映したグローバルブックチャートの公開を目指すという。

今回の『Billboard JAPAN Book Charts』は、より多面的にユーザーの動きを可視化することを目的にスタートする。Billboard JAPANは、音楽チャートでの経験と実績をもとに、過去（図書館貸出／サブスクリプション）、現在（店舗／EC）、未来（ダウンロード／SNS）を反映した“読まれている書籍”をより立体的に新たな視点で描き出し、書籍文化の発展の一助となるよう尽力していくとのことだ。

＜マイク・ヴァン（ビルボードCEO） コメント＞

As a media company with more than 130 years of history, Billboard has long been recognized for its comprehensive and transparent chart production in music. Launching the Billboard JAPAN Book Charts represents how we continue to innovate and pioneer new ways to guide consumers through culture. Music is the core of our brand - the thread that connects all - and this new initiative adds another dimension to how we gauge the entertainment market and reflect how our brand continues to evolve. Mike Van（Billboard CEO)

ビルボードは、130年以上の歴史を持つメディア企業として、音楽分野における包括的で透明性の高いチャート制作で広く知られています。今回の『Billboard JAPAN Book Charts』の立ち上げは、カルチャーの動向を読み解き、消費者に新たな指標を提示するという、ビルボードの革新性と先駆性を示すものです。音楽は私たちのブランドの核であり、すべてをつなぐ軸でもあります。音楽チャートに加え、書籍チャートという新たな取り組みにより、エンタテインメント市場をより多角的に捉え、進化し続けるブランドとしての姿勢を体現していきます。

＜シルビオ・ピエトロルオンゴ（米ビルボード チャート＆データ・パートナーシップ部門 エグゼクティブ・バイス・プレジデント） コメント＞

The launch of the Billboard JAPAN Book Charts, the first of its kind in Japan, marks an exciting new chapter in the continued evolution and expansion of the Billboard charts.Books, like music, are cultural touchpoints that reveal personal and shared experiences and it is our hope that the new Book Charts will shine a light on the most popular creative works that are most resonating with the people of Japan.Silvio Pietroluongo（EVP Charts & Data Partnerships）

日本で初となる『Billboard JAPAN Book Charts』のローンチは、ビルボード・チャートの進化と拡大をさらに前進させる、新たな章の幕開けとなります。音楽と同様に、本もまた、個人の経験や社会を映し出す文化的な指標です。今回の新たなブックチャートが、日本の人々の心に最も響き、ヒットしている作品を照らし出す存在となることを願っています。

＜礒粼 誠二（株式会社阪神コンテンツリンク ビルボード事業本部 上席部長） コメント＞

私は15年以上前に音楽チャートを立ち上げました。その原点は「知りたい」という好奇心でした。今回のブックチャートも、同じ衝動から出発しています。そして多くの方と意見を交わすことで輪郭が明確になり、音楽チャートをアップデートしたときの高揚感を再び覚えました。本チャートを通じて、そのワクワクを皆さまと共有できたのであれば、最初の一歩は成功です。我々は店舗・EC・電子・図書館・SNSのデータを統合し、作品の“いま”を立体的に可視化していきます。日本発の新基準をここから世界へ。これからも改良を重ね、音楽と書籍が交差する“新しくて懐かしい”文化を描き出し、エンタテインメントの市場拡大に貢献してまいります。ご協力くださった関係各位に、心より御礼申し上げます。

（文＝リアルサウンド編集部）