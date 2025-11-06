¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬¾×·â¤Î¸ø¼°È¯É½¡£½Ð¾ì»þ´Ö36Ê¬¤ÎMFÁª½Ð¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿¹ÊÝJ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ËÁª¤ó¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬11·î£¶Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£²Ï¢Àï¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡ÊËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡¢Æ²°ÂÎ§¤é¤¬½çÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë»°ãø·°¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢16Æü¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤Î½à·è¾¡¤òÀï¤¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢FCÅìµþ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØInter Football¡Ù¤ÏÆÃ¤Ë¡¢»°ãø¤ÎÉÔºß¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼Ì¿¿¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½êÂ°¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»°ãø¤ò½ü³°¡¢µ×ÊÝ¡¦ÆîÌî¤ò¾·½¸...¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¡¢11·î¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡ª¥¬¡¼¥Ê¡¦¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGK¤Ë¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ÁáÀîÍ§´ð¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÉÔ¿¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MF¤Ç¤Ï»°ãø·°¤ÏÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FW¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¾åÅÄåºÀ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬·ÁÀ®¤¹¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØSPOTV news¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬¾×·â¤Î¸ø¼°È¯É½¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ë½Ð¾ì»þ´Ö36Ê¬¤ÎMF¤òÁª½Ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ³ÎÊÝ¤Ë¶ì¤·¤à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±óÆ£¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë°ì»þÅª¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£Á´¸ø¼°Àï¤Ç£²»î¹ç¤Î¤ß¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï11·î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë±óÆ£¤ò´Þ¤á¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ïº£·î¤âÂÐÀïÁê¼ê¤¬Æ±¤¸¡£Â·¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥ÊÀï¤È¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
