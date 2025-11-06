なぜ参政党は急速に支持を拡大しているのか。評論家の真鍋厚さんは「『頭の悪い排外主義者』と冷笑しているだけでは支持者の本質は見えてこない。どんなポピュリズム政党の躍進にも、必ず合理的な理由が存在する」という――。

写真＝共同通信社 東京・新橋駅前で開かれた参政党の集会＝2025年7月21日午後 - 写真＝共同通信社

■参政党が大躍進した2025年

2025年夏の参院選では、2022年に初めて議席を獲得したポピュリズム政党が国民民主党に続いて大躍進することとなった。参政党だ。

参院選直前から世論調査で支持が急上昇し、人気沸騰ぶりが大きなトピックになっていた。共同通信社が2025年7月5・6日両日に行った参院選の支持動向に関するトレンド調査（第2回）で、比例代表の投票先が参政党8.1パーセント（1週間前と比べて2.3ポイント増加）となり、立憲民主党と国民民主党を抑えて野党のトップに躍り出たからだ。

選挙結果を見ると、選挙区で7議席、比例代表で7議席の合わせて14議席となった。予算を伴わない法案提出に必要な11議席以上を獲得したことになる。代表の神谷は各メディアに引っ張りだこになった。

参政党は、地方議員たちによる超党派の政策提言・実現のための団体である「龍馬プロジェクト」の中心人物だった神谷が発起人となり、2020年に設立された。

「『仲間内の利益を優先する既存の政党政治では、私たちの祖先が守ってきたかけがえのない日本がダメになってしまう』という危機感を持った」ことが結党につながったと公式サイトに明言し、自分たちはどこか特定の利益団体に与することなく、「一人ひとりの庶民の声」の代弁者であるというイメージを鮮明にした。2022年の参院選で得票率2パーセントを達成し、国政政党の仲間入りを果たした。

■移民政策や減税政策で支持を拡大したダークホース

もともとは、コロナ禍に反ワクチン的な政策を事実上のシングルイシューとして掲げ、再三にわたる自粛要請といった政府のコロナ対策に反感を持ち、コロナワクチンに不安を感じている人々がコアな支持層であったが、今回の参院選では、「国民負担率を上限35パーセントに抑え、減税と社会保険料削減で給料の3分の2は手取りで残す」減税政策や、「0〜15歳に月10万円の教育給付金を支給する」教育政策、「行き過ぎた外国人受け入れに反対」する移民政策などが多くの人々の目に留まり、支持が急激に拡大していった。

今やちょっとしたダークホースになっている。

■「参政党の支持者は頭が悪い」という誤解

しかし、その一方で、主にSNS上で参政党の政策や支持者に対して、「カルト」「低能」「知性の劣化」などといった批判が集まった。平たくいえば「参政党の支持者は頭が悪い」という冷笑的な反応である。代表の神谷だけでなく支持層が嘲笑の対象になることも多い。「日本人ファースト」というキャッチフレーズや、国民主権や基本的人権を軽視した新憲法構想案、根拠薄弱な情報の拡散などが要因だ。

写真＝iStock.com／Moor Studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Moor Studio

例えば、新憲法構想案には、「国は、主権を有し、独立して自ら決定する」（第4条）や、「国民の要件」として「日本を大切にする心を有することを基準」（第5条）にするなどとあった。

また選挙の直前、自民党の細野豪志衆議院議員がXで「参政党の神谷宗弊〔ママ、正しくは宗幣〕代表の『多国籍企業がパンデミックを引き起こしたということも噂されているし、戦争を仕掛けるのも軍需産業』という日本記者クラブの党首討論会での発言は、国政政党としてはさすがに非常識。陰謀論の類だろう」とポスト（@hosono_54／2025年7月2日）したが、街頭演説などにおいても事実誤認と思われる情報を度々発信している。

だが、参政党を単なる蔑称やレッテル貼りで片付けることは大いに問題があるといわざるを得ない。この党勢拡大の背後にある真因に目を向けなければ状況を見誤るだろう。

■何かの策略に踊らされて参政党を支持しているわけではない

筆者は2019年以降、口酸っぱく言っているが、ポピュリズム政党の躍進には、必ず合理的な理由が存在する。支持者は何らかの策略に踊らされて支援や投票行動をしているわけではない可能性が高いのだ。

公的機関が発表している実質賃金の推移や消費者物価指数などを見れば一目瞭然であるが、大半の人々の生活状況が悪化しているにもかかわらず、政治が何ら有効な手を打てていない現状に真因がある。

世界最大規模の世論調査会社イプソスのポピュリズムに関する動向調査の結果には、近年日本でポピュリズム政党が台頭している理由が明快に示されている。それによると、「自国は衰退している」と感じている日本人は70パーセントに達し、調査対象31カ国中で3番目に高い数値になっている。31カ国の平均である57パーセントを大きく上回っており、調査を開始した2016年と比べて約1.8倍（30ポイント）の増加となり、「日本人の自国に対する悲観的な見方が強まっている」と指摘した。

また、「既存の政党や政治家は、私のような人間を気にかけていない」と感じている日本人の割合も68パーセントと7割近くに上っている。2016年の39パーセントと比べて29ポイントも増加し、9年間で約1.7倍になったという。特に2019年から2021年にかけては48パーセントから64パーセントに上昇し、「コロナ禍を経て、その後、政治への期待感が回復していないことがわかる」とコメントしているほどだ。

このデータに表れているのは、日本の人々の社会的地位の相対的な低下なのである。

■「いないことにされる」という危機感

これまで同じような生活を送ってきたはずのマジョリティの間で、賃上げの低迷や増税、物価高などによって10年、20年にわたる地盤沈下が進行し、仕事により多くの労力を投入したところで報酬は大して上がらず、それどころか今後も状況が悪化することが予想されている。

このため、自らの社会的地位が脅かされていると感じる人々は、「失われた30年」とともに少しずつ不利な境遇へと追いやられている人々だけでなく、現在の生活から転落する不安にさらされている人々までを含みながら拡大しつつある。

政府関係機関の調査によれば、「中流の暮らし」を送るのに必要な年収を 600万円以上とする割合が最も高い一方で、55.7パーセントが「中流より下の暮らしをしている」と回答。4割弱は「親より経済的に豊かになれない」と考えていることが分かっている。

筆者は、前出の調査の「自国は衰退している」「既存の政党や政治家は、私のような人間を気にかけていない」と感じる人々のうちの一定数が国民民主党や参政党を押し上げたとみている。

そもそもポピュリズム政党が国政の舞台に押し上げられるのは、このままでは自分たちが「忘れ去られ、いないことにされてしまう」という焦燥感、危機感からである。

■「日本人ファースト」は地位低下の反動から来ている

参政党が掲げる「日本人ファースト」は、排外主義というより前出の調査における「自国は衰退している」「既存の政党や政治家は、私のような人間を気にかけていない」という感情からの反動なのだ。その内実は「わたしたちをもっと大切にしろ」ということであり、自尊心の回復が目指されている。それがより鮮明になる限りにおいて外国人というカテゴリーが持ち出されているような印象がある。

そこには、自民党がもはや保守政党の体をなしていないことや、先の見えない物価高と相次ぐ増税という経済的な被災によって、国民生活が破壊されているにもかかわらず、国民に寄り添った政策が何ら実行されていないことへの強烈な不信と不満がある。

■真面目な人に報いるどころか、さらなる負担を押し付ける政治が続く

社会を「希望の分配のメカニズム」と捉えた人類学者ガッサン・ハージは、希望の不足によってあらゆるところに脅威を見出すような「防衛的な社会」が生まれると主張したが、それを「憂慮すること」「憂慮する人々」という言葉で言い表した。「操作されている」「剥奪されている」といった疑心暗鬼の高まりだ（『希望の分配メカニズム――パラノイア・ナショナリズム批判』塩原良和訳、御茶の水書房）。

つまり、国家や政治家は、まともに働き納税している人々に報いるどころか、さらなるリスクと負担を押し付けており、自分たちが得られたはずの安定的な生活が奪われていると考えるのである。このような収奪的な構造の固定化と関係性は、国民であることがむしろネガティブな意味合いを帯びてしまう。

参政党の“3つの柱と9の政策”にある「日本人を豊かにする」「日本人を守り抜く」「日本人を育む」という表現を見ると、政策の主語にすべて「日本人」が入っているのは、まさに「憂慮する人々」へのアピールであり、ポジティブへの反転を意図している。

反既得権益型のポピュリズムは、エリートや既存の政党を一般の民衆と敵対させる構図を作るところに特徴があるが、参政党の場合、エリートや既存の政党の向こう側に潜むラスボスのような「外国勢力」が持ち出されることが多い（神谷の過去の著作では「国際金融資本」「ビッグ・ファーマ」などと名指しされている）。

「防衛的な社会」については、ハージは、「彼・彼女らは、自らと自らが属するネイションの関係が脆弱であることに由来する恐怖を、異邦人と分類されるあらゆる人々に対して投影する」と述べているが、ここには国民自体が「内なる難民」と化しつつある現状が露呈している。

■国民民主党は「真面目な日本人ファースト」

国民民主党の玉木雄一郎は、若い会社員や学生などからの声を直接政策に反映したエピソードを様々なところで発信している。自著では、「電気代を下げようと訴えたのは、学生さんの声がきっかけでした。ガソリン代についても、長崎に行った時、ガソリンスタンドの人に聞いた話から始まった政策」だとし、「普通の人たちの声が、どんなコンサルタントの意見よりも重要」と述べている（『「手取りを増やす政治」が日本を変える――国民とともに』）。

写真＝Wikimedia Commons 大通り公園で街頭演説をする玉木雄一郎（写真＝Noukei314／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons） - 写真＝Wikimedia Commons

その根底には、「我々はサイレント・マジョリティが大切」「与えられた仕事を誠実にこなしている（略）真面目な日本人に寄り添う政治は、真面目な政党、真面目な政治家がやらなければダメ」という考え方がある。これは「真面目な日本人」ファーストと言い換えられる。依然としてこの路線は現役世代の琴線に触れている。

だが、今回の参院選における参政党の急伸は、米価高騰をはじめ社会経済状況に暗雲が立ち込める中で、ただ「日本人」であるというだけで肯定的な気分に浸れる、「日本人ファースト」というマジカルワードを必要とするまでに人々の自尊心がダメージを受けていると考えることができる。

■傷ついた自尊心を癒やす虚像としての「外国人」

「内なる難民」化とは、先述のような「日本人であることにメリットを感じることができない」状況がまず前提にある。

真鍋厚『令和ひとりカルト最前線』（現代書館）

「最近街で見かける外国人が増えて、治安が心配だ」「順番やゴミの分別などのルールを守らない外国人のせいで不愉快な思いをすることが多くなった」「不動産の高騰は外国人の投資目的の購入が影響しているのではないか」――このような不安が日常的に醸成され、日本の凋落を実感している「ソフトな保守層」ほど、自身の社会的地位の相対的な低下を権威的なもの、自らを正統なものと位置付ける言説によって解決する方向に突き動かされやすい。

それほどまでにわたしたちの自尊心は深傷を負っているともいえ、それを癒やすためにこそ脆弱な国民国家の紐帯を際立たせ、不確かな境界を再確定する試薬としての「よそ者」というもっともらしい虚像を欲しているのだ。

■排外しぐさだけを見ていては参政党の本質に迫れない

ただし、排外しぐさだけに着目していては、参政党が支持を広げた真相に迫れない。参政党がユニークなのは、DIY政党であることもその一つだが、2019年から始まった日本のポピュリズム運動から手法を学習するとともに政策などを真似ているところである。

れいわ新選組からは「減税」「反移民」政策、国民民主党からは「チルドレンファースト」などを取り入れ、「外なる敵」を幻視する右派ポピュリズム的な要素だけではなく、左派ポピュリズム的な要素、テクノ・ポピュリズム的な要素を組み合わせた総花的ともキマイラ的ともいえるポピュリズムの方向性を確立した。

実際、出口調査では支持政党のない無党派層の比例選の投票先は、国民民主党がトップで、次いで参政党が多かった。これにより日本のポピュリズム運動のフェーズは、ポピュリズム3.0へと変わったのである。

