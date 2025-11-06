元バレー日本代表・栗原恵、手作り米粉パン2種披露「見た目完璧」「お店で売ってそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が11月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの米粉パンを公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳元バレー日本代表「見た目完璧」手作り米粉パン
栗原は、「今日は米粉パンオンラインレッスン マスターコースの日」とコメントし、「米粉マーブルベーグル チョコチップ入り」と「プレーン」の2種類を作る工程をいくつかの投稿に分けて紹介。最後の投稿では、プレーンとチョコレートの2種類が並べられたパンを、息子と思われる小さな手が掴もうとしている微笑ましい瞬間を載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「手作りすごい」「米粉パンヘルシーで良い」「お子さんの手が可愛い」「こんなに作れるの尊敬」「お店で売ってそう」といった声が上がっている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
