10月から芸能活動を再開したタレント小島瑠璃子（31）が6日、都内で「中国ドキュメンタリー映画祭」完成披露開幕式に出席した。

同映画祭の発起人である竹内亮監督の作品「再会長江」でナレーションを務めた縁で、スペシャルゲストとして登場。金髪にノースリーブの衣装で登壇した。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が今年2月に急逝。10月に活動再開を報告していた。

友人でもある同監督から「なんでいきなり復帰したの？」と問われた。小島は「もし使ってくださる、一緒にお仕事したいって言ってくださる方がいたら、前みたいにバラエティー番組だとか。あとは人の魅力にスポットをあてる番組があればすごくうれしい。前向きに出たい」とテレビ出演に意欲を見せた。

また「あとは文字を書くお仕事をやってみたい」と明かした。「連載、コラムみたいな。お茶の勉強をしてるんですけど、おもしろいことがたくさん起こるのでそれを文字に残したいなと思って」と文筆業への関心も明かした。