¥¥à¡¦¥è¥Ê¤ÎÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ÈÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼Î¤Æ¤Æ´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¢¡È°Õ³°¤Ê±ï¡É¤È¤Ï¡©¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×
¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡É¥¥à¡¦¥è¥Ê¤ÎÉ×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëForestella¤Î¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¤È¤Î¡È°Õ³°¤Ê±ï¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥à¡¦¥è¥Ê¡¢Ç¯²¼¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È´Å¡¹¥¥¹
11·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñKBS 2TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×Forestella¤Î¡ÈËö¤Ã»Ò¡É¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤Ï¡¢Èà¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤È¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï²ñ¤¦¤Ê¤êÎ¾¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¡ÈÉ¹¾å¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥à¡¦¥è¥Ê¤È¡¢¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤ÎºÊ¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤¬¸ß¤¤¤Ë¿Æ¤·¤¤Ãç¤Ç¡¢¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤Ï¡ÖºÊÆ±»Î¤Ï»þ¡¹²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºÊ¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¤·¡¢¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤â¡Ö¤¼¤Ò¤è¤¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈºÆ¤Ó¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë»öÁ°¼ýÏ¿±ÇÁü¡ÊVCR¡Ë¤Ç¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤Ï¡¢·ëº§Á°¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢ËþºÜ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¡¢¡È¥ì¥·¥Ô¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÃË¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃ¤ËVCR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡¢ºÊ¤Ø¤ÎÂº·É¤òÉ½¤¹¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È´¶¿´¡£¤³¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈMC¤ÎBOOM¤Ï¡¢¡Ö¤ª2¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¡ÈÉ¹¾å½÷²¦¤ÎÉ×¥¯¥é¥Ö¡É·ëÀ®¤ò¶¯¤¯´«¤á¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢KBS 2TV¤Ç11·î7Æü20»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥³¡¦¥¦¥ê¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥½¥¦¥ëÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÀ¼³Ú²È¤Ç¡¢4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖForestella¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï´Ú¹ñJTBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥¬¡¼2¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥³¡¦¥¦¥ê¥à¤ÏÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡£2022Ç¯7·î¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë5ºÐÇ¯¾å¤Î¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡É¥¥à¡¦¥è¥Ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯11·î20Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯5·î19Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þ¥«¥ó¥Ê¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÌ¾¤Ï³êÀî¹¯ÃË¡£Êì¤¬´Ú¹ñ¿Í¡¢Éã¤¬ÆüËÜ¿Í¡£2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM.I.B¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ç¤âÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ°¦¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤È·ëº§¡£¼°¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾®Ê¿Æà½ï¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ø¤Îµ¢²½»î¸³¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£