「結婚まだ？」「子どもまだ？」答えにくい質問への“ベストな返し方”とは。接客のプロ、ファーストクラスCAに聞く
恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。
今回は元客室乗務員の桜さん（仮名・38歳）と、大人のコミュニケーション術について語ります。桜さんは客室乗務員として国際線のファーストクラスを担当した後、指導員として活躍しており、ホスピタリティ分野のプロです。見た目は華やかで高嶺の花のように見えますが、とても気さくで同性からも好かれるかわいらしい女性です。
皆さんは、久しぶりに会った家族や友人から、つい返答に困る質問をされた経験はありませんか？「結婚まだ？」「子どもまだ？」といった答えにくい質問にどう対応すべきか？ 桜さんの考えを聞いてみましょう。
◆答えにくい質問に、CAならこう答える！
田中亜依（以下、田中）：よく聞く悩みが、親戚や職場の人から「結婚はまだしないの？」と聞かれて辛いというものです。桜さんはこういった経験はありますか？
桜さん（以下、桜）：ありますよ。フライト中に、お客様から「結婚してるの？」と聞かれたり。そんな時は、相手との距離感を見て返し方を変えるようにしていました。フレンドリーな雰囲気なら、「まだなんです。誰かいい人いないですか？」と冗談っぽく返すこともありましたし、そうでない場合は「まだご縁がなくて」と軽く答えて、すぐに話題を変えていました。
田中：そういうことを聞いてくる人の中には「なんで前の彼と別れたの？」「何歳までに結婚したい？」など、根掘り葉掘り聞いてくる人もいますよね。答えにくいことをしつこく聞かれる時はどうしていますか？
桜：そういうときこそ、真面目に答えないのがポイントです。それも正直に答える必要は全くありません。「秘密なんです」と笑顔でかわしたり、「え、そこ聞いちゃう？（笑）」とユーモアで返したり。
こういう返しは、相手に「ちょっと無神経だったかも」と気づかせる効果もあるんです。
◆「聞かれたから必ず答えなくちゃ」と考える必要はない
田中：さすがCAさん、うまくあしらいながら答えていますよね。こういった悩みを抱えている方の中には、真剣に答えすぎて疲れてしまう人が多い気がします。
桜：すごくわかります。でも、すべてに真面目に答える必要はないと思います。親戚や身内から帰省のたびに「子どもはまだ？」と聞かれるケースも多いと思いますが、その場合も、軽く受け流すのが一番です。
◆ときには本音を伝えるのも選択肢
桜：もちろん、相手との関係性によっては本音を伝えるのもアリです。「婚活してるけどなかなかご縁がなくて悩んでる」「妊活してるけど思うようにいかなくて、正直つらい」と伝えれば、相手がハッとすることもあります。本心をさらけ出してみると、相手は「悪いことをしてしまったな」「今度からは聞かないようにしよう」と、考えが変わるかもしれません。
ポイントは、相手がどういう意図で聞いているのかを見極めること。たとえば、結婚相手として意識して聞いてくる相手なら、素直に答えるべきですし、マウンティングっぽく聞かれたならサラッとかわすのが良いんじゃないかなと思います。もう何度も聞かれてうんざりしているなら、正直に自分の気持ちを伝えて、もうその話題については答えたくないという意思表示をしてもいいかもしれません。
田中：そうですね、相手の態度や真剣度によって、きちんと答える相手なのかそうでないのか見極める必要がありますね。
桜：答えにくい質問に遭遇した時に大切なのは「答えること」ではなく、「どうかわすか」です。自分なりの返しフレーズを用意しておくと、いざという時に困らないですよ。
◆相手を傷つけず自分を守るコミュニケーション術
国際線CAの桜さんが実践していたのは、「すべての質問に真面目に答える必要はない」「相手に合わせて柔軟にかわす」というスタンスでした。結婚や子どもに関する答えにくい質問には、「まだなんです。いい人いたら紹介してください」「そのうちご縁があれば」といった軽めの返しを用意しておくと、社交の場も楽になります。何度も同じような質問をされてうんざりしているなら、「私はこの質問にはもう答えたくない」という意思表示をしてもいいかもしれません。
相手を傷つけず、かつ自分を守るスマートなかわし方は、大人のコミュニケーションに必要不可欠と言えるでしょう。
＜取材・文／田中亜依＞
【田中亜依】
恋愛・婚活コンサルタント、デートコーチ。婚活歴10年、婚活に700万円を投資。マッチングアプリ、結婚相談所、合コンで600人以上の男性と出会い結婚。この経験を生かし、国内最大手結婚相談所にて「また会いたくなるデート方法」などのセミナー講師として活動。Twitter：@date_coach_ai／Instagram：＠ai_tanaka1019
