40Âå¡Ö¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤òÀ¹¤ë¤Û¤ÉÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×ÌäÂê¡£660±ß¤Î¡È°ú¤»»¥Þ¥¹¥«¥é¡É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼ã¸«¤¨¡ª
¡¡ÌÜ¸µ¤òÀ¹¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¸½ºß48ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤â¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢40Âå¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï°ú¤»»¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¡£40Âå¤Î¼ã¸«¤¨¥á¥¤¥¯¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é ¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡¢°ú¤»»¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
¡¡¥»¥¶¥ó¥Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¤âµ¡Ç½À¤Î¹â¤¤Ì¾ÉÊ¤¬Â¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ãæ¤Ç¤â2025Ç¯7·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¡£¹õ¤Î½Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¡¢Èþ¤·¤¤Â«´¶¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¤ÏÌÜ¸µ¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¯¡¢ÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÉÔÍ×¡£
¡¡¥ª¥¤¥ë¥¸¥§¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥°¥í¥Ã¥·¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¼«Á³¤ÊÂ«´¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾å¸þ¤¤Î¥«¡¼¥ë¤òºî¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¥¡¼¥×
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤¬½ù¡¹¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡¢¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¥«¡¼¥ë¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¥«¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡¢º¬ËÜ¤«¤é¤Þ¤ÄÌÓ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¾å¸þ¤¤Î¥«¡¼¥ë¤òºî¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¿å¡¦´À¡¦ÎÞ¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¡£¥Ñ¥ó¥ÀÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾ÌÌ»È¤¨¤ëW¥³¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤äÀ¸¤¨Êý¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¦ÌÌ¤òÊÑ¤¨¤Æ¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¡º£¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É
¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë40Âå¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ç¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£40Âå¤ÏÀ¹¤ê²á¤®¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¼ã¸«¤¨¥á¥¤¥¯¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Î¸å¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¤À¤±¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤¬´°À®
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤¬¼«Á³¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¥¥Ä¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤ÄÌÓ1ËÜ1ËÜ¤Ë¥Ä¥ä¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÌÜ¤Þ¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë°õ¾Ý¤Ë´¶Æ°¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î±¢±Æ¤¬ÌÜ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ÏÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤é¤È¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÆ©¤±´¶¤¬ÀäÌ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ä¥ä´¶¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ÇÏ·¤±¸«¤¨¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇòÌÜ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢È´¤±´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ºÇ¶áºÇ¤â½ÐÈÖ¤ÎÂ¿¤¤¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼ã¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤ë¡ª »È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä
¡¡¥°¥í¥¦¥³¡¼¥È¥Þ¥¹¥«¥é¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤â²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¡ä
¡¡¡ºÙ¤«¤¤¥³¡¼¥à¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬ËÜ¤«¤éÌÓÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤È¤È¤«¤¹¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
