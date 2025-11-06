Î®¹Ô¸ì¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤âÏÃÂê¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢½÷À¤ÈÏÓÁÈ¤ß¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¡È¥Ç¡¼¥ÈÉ÷¡É»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡¡ØÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù1·î¹æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·î´©»ï¡ØÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ 2026Ç¯1·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¿11·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¡¢¾åÉÊ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡ß¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä»£±Æ¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ß¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡È¥®¥ã¥Ã¥×Âç¡É¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢º£Ç¯Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
¡¡¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢BSÆü¥Æ¥ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿å¸ÍÁÒ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Àè¤´¤íÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸ì30¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡21ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¿·Å¹2025¡×¡Ê²¾Âê¡Ë¤Ç¡¢¡È2025Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Î¤Û¤«À¼Í¥¤ÎµÜÌî¿¿¼é¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÄ³¤Í£¡¢ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤é¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ º£²ó¤ÏÀÖºä¤Î¤«¤Ã¤Ý¤ì¤È¤¤¤¦28ºÐ°Ê¾å¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ç½÷À¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤·¤¿¡È¥Ç¡¼¥ÈÉ÷¡É¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¥Þ¥¸¥Ã¥¯À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã ¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡©¡×¡Ö¤¹¤Ã¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ï¥©ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥±¥ª¥¸´¶ËþºÜ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸½Ð¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
