日本サッカー協会(JFA)が6日、国際親善試合(14日のガーナ戦、18日のボリビア戦)を戦う日本代表メンバーを発表。それに合わせてシントトロイデンに所属する小久保玲央ブライアン選手と後藤啓介選手、谷口彰悟選手がコメントを残しました。

小久保選手と後藤選手は今回がA代表初招集となります。小久保選手は「初めてのA代表選出ということで、本当に驚きました。初招集という立場なので、まずはチームをしっかりサポートして、後ろから貢献できるように頑張りたいと思います。ピッチ外でも細かいところに気を配って、チームに良い影響を与えられるようにしたいです。U-23の時にはいつも日本の国民のために戦うということを意識していたので、ゼロで抑えるということを意識して、少しでも国民の方の笑顔に繋がるようなプレーをしたいなと思っています。緊張もあると思いますが、温かい目で見守ってもらえたら嬉しいです」と抱負を述べました。

後藤選手は「代表選出はずっと目標にしてきましたし、ここに選ばれるためにSTVVに来たというのも一つあるので、率直に嬉しく思います。今、自分が持ってるものを全て出し切れるようにしっかり準備をして、頑張っていきたいなと思います。代表では若い方に入ると思うので、物怖じせずにいろんな選手とコミュニケーションを取りながら、他の選手が積み上げてきたものを早く理解できるようにしていきたいです。リーグ戦ではポストプレーで体を当ててボールを収めることができるようになってきたので、それが代表でどれだけ通用するか楽しみですし、まずはゴールという目に見える結果を残したいです」と意気込みを語りました。

谷口選手は「10月に続いて日本代表に選ばれ、大変光栄に思います。クラブで積み重ねてきた日々が評価されたと思うので、支えてくれているチームメイトやスタッフに感謝しています。代表でも、チームの力になれるように頑張ります」と喜びの気持ちを言葉にしました。