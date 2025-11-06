MLB公式サイトが日本時間6日、フリーエージェント(FA)の選手リストを公開。メジャー2年目のカブス・今永昇太投手が名を連ねました。

今永投手は2024年オフ、ポスティング制度を利用してDeNAからカブスへ移籍。1年目の昨季は29試合に先発して15勝3敗、防御率2.91を記録し、鮮烈な活躍を見せます。

2年目の今季は左ハムストリングの負傷で一時戦線を離脱し、レギュラーシーズンでの登板は25試合。9勝8敗＆防御率3.73を記録し、7月までに8勝をあげるも、8月以降は10登板で1勝止まりでした。その後のポストシーズンも、今永投手は2試合で計6回2/3を投げて6失点、防御率8.10と苦戦。

それでもMLB公式サイトが発表した『今オフのFA選手で注目する選手』では21位にランクインするなど、先発左腕として争奪戦は必至となりそうです。

▽MLBが発表した日本人のFA選手一覧

【内野手】

巨人 岡本和真

ヤクルト 村上宗隆

【投手】カブス 今永昇太オリオールズ 菅野智之ヤンキース(マイナー契約) 前田健太西武 今井達也(協議中)西武 郄橋光成ソフトバンク 有原航平(協議中)