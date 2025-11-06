ÏÃÂê¤ÎAndBra¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤é¤·¤¤²¼Ãå¤ò¸«Ä¾¤½¤¦♡
¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬2025Ç¯9·î30Æü～10·î6Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö²¼Ãå¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬36.3¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¡È¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÃëÌë·óÍÑ¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡ÖAndBra¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ö¥é¡Ë¡×¤¬ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ªÍýÁÛ¤Î1Ëç¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö²¼Ãå¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿·Ç¯¤Ë²¼Ãå¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¡£µ¤Ê¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢²¼Ãå¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½¡¢º£¤¬Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£11·î5Æü(¿å)～11·î17Æü(·î)12:00¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖAndBraÆÃÊÌ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖBROS by WACOAL MEN¡×¡ß¡ÖCITEN¡×♡¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÈÍÉ¤é¤µ¤Ê¤¤¡ßÄù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖAndBra¡×
¡ÖAndBra¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ö¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢3Ç¯È¾¤Î³«È¯¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÃëÌë·óÍÑ¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡£ÆÈ¼«¤ÎÀÜÃåË¥À½µ»½Ñ¤Ç»å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥·ー¥à¥ì¥¹»ÅÍÍ¤ò¼Â¸½¤·¡¢12¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥í¥ó68¡ó¡¦¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó32¡ó¤ÎÍ¥¤·¤¤À¸ÃÏ¤Ç¡¢·Ú¤¤¤Î¤Ë°ÂÄê´¶È´·²¡£²Á³Ê¤Ï8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¾åÉÊ¤Ê¥ìー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à°ìËç¤Ç¤¹¡£
SNS¤ÇÏÃÂê¡ªºÙ¿È½÷À¤ä¹Ö»Õ¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á
¡Öº£¤Þ¤Ç»î¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤ÎAndBra¡£ÆÃ¤Ë¡ÖºÙ¿È¤ÎÂÎ·¿¤Ç¹ç¤¦¥Ö¥é¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à½÷À¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¹Ö»Õ¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤è¤¯Æ°¤«¤¹¥×¥í¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤º¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£²ÚÔú¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÀß·×¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¾åÉÊ¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Èµ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¡É¤ò³ð¤¨¤¿¥Ö¥é¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²¼Ãå¤Ç·Þ¤¨¤è¤¦♡
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÀ°¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ËèÆü¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë²¼Ãå¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤â¤¹¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AndBra¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬¡ÈÈþ¤·¤¯¡¢¥é¥¯¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¡É²á¤´¤»¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿1Ëç¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈÍ¥¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¤À¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö