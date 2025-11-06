Ä»À´¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢ËÅÄÍÛÊ¿»á¤ËJ¥ê¡¼¥°¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ¡¡OB¤Î´Ý¶¶Í´²ð»á¤â
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï5Æü¡¢OB¤ÎËÅÄÍÛÊ¿»á¤È´Ý¶¶Í´²ð»á¤¬J¥ê¡¼¥°¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ¤Î¼ø¾Þ¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»á¤ÏÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎFW¤Ç¡¢2004Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÆþÃÄ¡£»³·Á¡¢µþÅÔ¤ò·Ð¤Æ10Ç¯¤ËÅö»þJ2¤ÎÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¡£¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ11Ç¯¤ÎJ1¾º³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎJ1ÄêÃå¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£21Ç¯²Æ¤ËÅö»þJ2¤ÎÆÊÌÚSC¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£22Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç¸Î¶¿¤Î¶âÂô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏJ1¥ê¡¼¥°301»î¹ç½Ð¾ì¤Ç98ÆÀÅÀ¡£J2¥ê¡¼¥°197»î¹ç½Ð¾ì¤Ç64ÆÀÅÀ¡£J3¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤Ç0ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£08Ç¯¤Ë¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý¶¶»á¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎDF¤Ç¡¢10Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÆþÃÄ¤·¡¢23Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¡£24Ç¯¤ËÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢Æ±Ç¯¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£J1¡¦J2¡¦¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤áÄÌ»»509»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢27ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ï12·î11Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025¡¡J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£