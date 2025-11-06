ジ・ユアイが首位で最終日へ 伊藤愛華2位、藤本愛菜3位【JLPGA最終プロテスト】
＜JLPGA最終プロテスト 3日目◇6日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストの第3ラウンドが終了した。ジ・ユアイ（中国）がトータル11アンダー・単独首位に立ち、最終日へと向かう。
【写真】あどけない 18歳・伊藤愛華のサングラスを取った素顔
トータル10アンダー・2位に伊藤愛華。トータル7アンダー・3位に藤本愛菜。トータル6アンダー・4位タイに鳥居さくら、倉林紅、ワン・リーニン（台湾）が並んでいる。国内男子ツアー史上初の女子選手・寺西飛香留はトータル2アンダー・15位タイ。今年の「日本女子アマ」覇者・中澤瑠来はトータル1アンダー・22位タイにつけている。3日目終了後にはカットを実施。トータル8オーバー・77位タイまでの85人が最終ラウンドに進出した。4日間72ホールを終えて上位20位タイまでが合格。トップ合格者にはファイナルQTからの出場資格が付与される。
最終プロテスト 3日目の結果
