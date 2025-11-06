¡Ö¼Ì¿¿¼Ì¤ê¤«¤Ê¡©¡×¥Ü¥ê¥å¡¼¥ààÊ¢¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¨¤¤¤«¤é¤ªÊ¢¤·¤Þ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¥à¥Á¥à¥Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×
Í¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ëà¥é¥ó¥¦¥§¥¤á¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬à¥´¡¼¥¸¥ã¥¹Ê¢¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÎÃÝÅç±àÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖMIKAWA PALETTE produced by TGC STAGE¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÍ¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»°²ÏÌÚÌÊ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÉÛÃÄ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÃ¼Êª¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ª°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤Ê²Ö¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¸ª½Ð¤·¥Õ¥ê¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ªÊ¢¤ß¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö´¨¤¤¤«¤é¤ªÊ¢¤·¤Þ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«³÷·´¤Î³¤¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éÁÇºà¤â¹¹¤Ë¸÷¤ë¡×¡Ö¾¯¤·Èî¤¨¤Þ¤·¤¿¡©¼Ì¿¿¼Ì¤ê¤«¤Ê¡©¡×¡ÖºÙ¤¤¤è¤ê¾¯¤·¥à¥Á¥à¥Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£