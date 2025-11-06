¡Ö°©¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈà¸µºÊá½÷Í¥¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ººÆ²ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¾Ð´é¤Ç´ò¤·¤¤¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
2024Ç¯¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¡¢¼èÄ´¼¼¤ÇºÆ²ñ
¡¡à¸µºÊáÅ·³¤Í´´õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¼èÄ´¼¼!?¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·³¤¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¥¥ó¥È¥ê¥»¥Ã¥È»£±ÆÃæŽ¥Ž¥Ž¥11·î21Æü¸ø³«TOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÀëÅÁ¤ÇÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¥¥ó¥È¥ê¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼èÄ´¼¼¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ªÌÚÂ¼¤¯¤óÈÈ¿ÍÌò¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤´É×ÉØ¡¢ºÆ²ñ¡×¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈVS¥¥ó¥È¥ê¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÈÈ¿Í¤Î²ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸æÉ×ÉØºÆ²ñ¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¾Ð´é¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÅ·³¤¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2024Ç¯)¤ÇÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¡£ÌÚÂ¼¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÅ·³¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö°©¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£