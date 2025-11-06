辻発彦氏、金子侑司氏がパ・リーグベストナインを予想したら「2ポジション」だけ意見が割れた
元西武監督の辻発彦氏（66）が、元西武外野手の金子侑司氏（35）とテレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。今季のパ・リーグベストナインを予想した。
投手はいきなり意見が割れた。辻氏は「投げっぷりがいいし、完投するって男気を感じる」と、日本ハムの伊藤大海を選出。金子氏は僅差でソフトバンクのリバン・モイネロを選んだ。
一塁手は辻氏が「今まで見た外国人の中で一番うまい」と絶賛する西武・ネビンで意見が一致した。
もう1つ意見が割れたのは二塁手だった。辻氏は年間を通して安定した活躍を見せたオリックス・太田を選んだが、金子氏は「首位打者をベストナインに選ばないわけにはいない」と、ソフトバンク・牧原大を選出した。
＜2人が選んだパ・リーグベストナイン＞
【投手】伊藤大海（日本ハム）＝辻氏
モイネロ（ソフトバンク）＝金子氏
【捕手】若月健矢（オリックス）＝2人
【一塁】ネビン （西武）＝2人
【二塁】太田 椋（オリックス）＝辻氏
牧原大成（ソフトバンク）＝金子氏
【三塁】村林一輝（楽天）＝2人
【遊撃】宗山 塁（楽天）＝2人
【外野】柳町 達（ソフトバンク）
周東佑京（ソフトバンク）
西川愛也（西武）＝2人
【DH】 レイエス（日本ハム）＝2人