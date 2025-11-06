¡Ú ÌøÂô¿µ¸ã ¡ÛÁá¸ý¤ÇÃý¤ë¤³¤È¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼çÄ¥¡¡¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÃý¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡¢ÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¡¢³§Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖNEW YOUNG OF THE YEAR 2025¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÌøÂô¿µ¸ã ¡ÛÁá¸ý¤ÇÃý¤ë¤³¤È¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼çÄ¥¡¡¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÃý¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
Âè1²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖNEW YOUNG OF THE YEAR 2025¡×Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤Ë¿ÍÀ¸¤òÌû¤·¤à¤³¤È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Over40ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿º£Ç¯41ºÐ¤Î³§Æ£¤µ¤ó¤Ïà»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì²ó¤À¤±¤É¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£á¤È¾Ð´é
ÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤È¶¦¤ËOver60ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·à¥³¥Ä¥³¥Ä·ÝÇ½À¸³è47Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ°ÊÍè¤Ë¾Þ¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìã¤¦¤Î¤Ï·Ù»¡´Ø·¸¤Î´¶¼Õ¾õ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëá¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà¼«Ê¬¤Ç¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÈÁá²¡¤·¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤â¤¦1²óÊÙ¶¯¤·Ä¾¤¹¡£á¤ÈÏÃ¤·¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÂô¤µ¤ó¤¬à¼«Ê¬¤Î¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤íá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤éàÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©á¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢ÌøÂô¤µ¤ó¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
Â³¤±¤Æ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ïàº£Æü¤â³Ú²°¤Ç¤º¡¼¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡ËËÜÈÖ¤Î»þ¤è¤êÃý¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÜÈÖ¤Ë¤È¤Ã¤È¤±¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ëá¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÌøÂô¤µ¤ó¤Ïà¤½¤ì¤ÇËÜÈÖ¤ÇÈè¤ì¤ÆÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤¦á¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌøÂô¤µ¤ó¤Ïà¤Ç¤âÁá¸ý¤ÇÃý¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¹ü³Ê¶Ú¤¬Æ°¤¯¤«¤é¼ó¤Î¸å¤í¤È¤«ËË¤ËÆù¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÃý¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£á¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û