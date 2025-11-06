神姫バ、今期経常を一転10％増益に上方修正・最高益更新へ

神姫バス <9083> [東証Ｓ] が11月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の13.1億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の36.2億円→40.9億円(前期は37.2億円)に13.0％上方修正し、一転して9.7％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.0％減の27.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.9％→4.5％に改善した。



株探ニュース

