¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Ä¤¤¤Æ½Ï¹Í¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ïº£µ¨¡¢£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££²¾¡£´ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£´¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö´°Á´Éü³è¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤ÞÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡£¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡£Æ£ÁÀë¸À¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»Æü¤ÎÍâÆü¡Ê£±£°·î£³£±Æü¡Ë¤«¤éÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯£·Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï£±£±·î£±£±Æü¤¬´ü¸Â¤À¤¬¡¢¥×¥í£±£°Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£