ライト、上期経常が27％増益で着地・7-9月期も27％増益

ライト工業 <1926> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比26.5％増の70.8億円に伸び、通期計画の138億円に対する進捗率は51.1％に達し、5年平均の41.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比10.6％減の67.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の42.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.5％→11.9％に上昇した。



株探ニュース

