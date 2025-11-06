■これまでのあらすじ

結婚を機に彼と海外に行くと母に伝えた凜は、激しい反対を受ける。かつて母のために留学を諦めた彼女にとって、その言葉は深く刺さった。叔母から「親の許可なんて関係ない」と励まされても、幼い日に母を守ると誓った記憶が凜を縛っていた。母に反対され悲しみを覚えながらも、“やっと自分を見てくれた”という複雑な感情が芽生える。歪んだ感情に苛立つ凜に、彼は「凜はいい子すぎる」と優しく告げる。叔母と同じ言葉に戸惑う凜に彼は続けて言った。「人間は本来、愚かな存在なんだよ」と。



■人は誰だって嫌なことから逃げたくなる

■ひとりで頑張らなくていい…結婚は“2人でするもの”人は本来、嫌なことや苦しみから逃げたくなるもの。けれど凜は、母と真っ直ぐ向き合おうとし、相手を否定しないように気を遣いながら懸命に頑張っている――その姿を、彼は「それだけですごいことだ」と優しく励まします。ただ、その頑張りの裏で、自分の気持ちを置き去りにしてしまうこともある…。「結婚はふたりのものだから、ひとりで抱え込まないで」そう伝える彼の言葉に、凜の胸の奥がじんわりと熱くなります。――そんな矢先、母から一本の電話がかかってくるのでした。(福々ちえ)