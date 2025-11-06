ÊÆÂô¡¦¥Ùー¥Àー±ØÅÁ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡¡¥³ー¥¹¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¡
»³¿·ÇÕ¥Ùー¥Àー±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬5Æü¡¢ÊÆÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥³ー¥¹¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢11·î9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤·¤ÎÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¿·Ê¹¡¢»³·ÁÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ùー¥Àー±ØÅÁ¤Ï¡¢ÊÆÂô»Ô±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¢¥´ー¥ë¤È¤·¡¢¤³¤È¤·¤Ï°ìÈÌ¡¢¹â¹»ÃË»Ò¤Ê¤É44¥Áー¥à¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï5Æü¡¢Î×»þ¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¥³ー¥¹¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Âç²ñ¤ÎÃæ»ß¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£11·î3Æü¤È4Æü¤Î2²ó¡¢¥³ー¥¹¤«¤é1¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ºûÌîËÜÄ®¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿ºÝ¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ä»³ºÝ¤òÁö¤ë¥³ー¥¹¤Ç¡¢½ÐË×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ê¤ÉÃæ»ß¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£
Âç²ñ¤ÎÇòÀÐ±É¼£²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥Àー±ØÅÁ¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Ç67²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Âç²ñ¤ÎÃæ»ß¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£