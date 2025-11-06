「生まれてくる子は、絶対に男の子」根拠なく信じる夫

お腹のなかの赤ちゃんは、男の子？女の子？夫婦にとって、ドキドキとワクワクに満ちた特別な時間。でも、もし夫が女の子の可能性を全く考えようとしなかったとしたら…？ 今回ご紹介するのは、生まれてくる子どもの性別に異常なこだわりを見せる夫の無邪気な言動に妻は日に日に不安を募らせます。

“男の子”の誕生を信じて疑わない夫

主人公の女性は、初めての妊娠に喜びと不安を感じながらも、夫と支え合い、穏やかなマタニティライフを送っていました。しかし、夫には一つ、気になる点が。まだ性別もわからないのに、「俺の子は男だ！」と決めつけ、キャッチボールをする夢ばかり語っているのです。「もし女の子だったら…？」という妻の問いかけにも、「その時はその時」とどこか他人事。その無邪気なまでの思い込みが、妻の心に少しずつ影を落としていきます。

娘だったら育児を“拒否”？

ある日、ベビー用品店を訪れた二人。男の子用の服ばかりに夢中になる夫に、妻は女の子用の服を指差します。すると夫は、「女の子のデリケートな部分は、ちょっと…」と、父親になる自覚があるとは思えない、信じがたい言葉を口にするのです。



それは、女の子の育児を、“拒否”しているかのような彼の本音に、妻は言葉を失ってしまうのでした。

読者の意見は…？

生まれてくる我が子を、性別で判断する夫。そのあまりにも幼稚で、無神経な姿に、読者からは厳しい意見が殺到。多くの読者が、この夫の“父親としての資質”そのものに、強い疑問を投げかけています。

・この夫、馬鹿なのか？ 何が女の子のデリケートな部分？女の子とのお風呂？女の子？子供でしょ、自分の。

・気持ち悪いことを言っているって自覚も無し。自身の子を男だの女だの意識するのって性的に見ているようで本当に気持ち悪い。

・こーゆー人は例え赤ちゃんが、男だろうが、女だろうが、お世話するのをしないんですよね。

・女の子の子育ては他人事なの？

「女の子のデリケートな部分が…」という夫の発言に、多くの読者が強い嫌悪感を示しました。「気持ち悪い」「理解できない」というストレートなコメントが、その異常性を物語っています。結局は、性別に関係なく育児をしないタイプなのでは？という、核心を突く鋭い指摘も光ります。

・娘の立場で言わせてもらうと、こんな男は父親でもなんでもありません。いりません。

・もし今後男の子が生まれたらその子ばかりかわいがるでしょう。そうなったら娘は父親を心から憎むことになるでしょう。私の家のように。

・この父親だと、娘さんが進学を希望してきても「女の子なんだから大学に行かなくてもいい。」とか言ってきそうだし、習い事とかも制約してきそう。

・もし男の子が誕生したら、兄弟姉妹差別をしそうだし、それが原因で娘さんが深く傷付いてしまいそうなのが心配です。



もし女の子が生まれたら…。読者からは、その子の未来を案ずる声が殺到。「父親とは認められない」という厳しい意見や、将来的な差別を予見するコメントは、同じような経験を持つ人からの悲痛な叫びのようでもあります。この夫の考え方が、子どもに深い傷を残す可能性を、多くの読者が指摘しています。

生まれてくる命を、親の勝手な期待や価値観で縛り付けてしまう…。もし、あなたの夫が、生まれる前から我が子を“差別”していたとしたら、あなたはどうしますか？ そして、性別が判明した時、この夫婦は、そして家族は、どうなってしまうのでしょうか。

(ウーマンエキサイト編集部)