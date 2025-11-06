超大作アニメ映画『白蛇：縁起』『ヨウゼン』、同時上映会決定 限定入場者特典配布＆イベント最後には特別映像も
三森すずこと佐久間大介（Snow Man）が声優W主演を務めた劇場長編アニメーション『白蛇：縁起』と、佐野晶哉（Aぇ! group）、増田俊樹が声優W主演を務めた劇場長編アニメーション『ヨウゼン』 の同時上映会が、12日午後7時から東京・新宿バルト9にて開催されることが発表された。本イベント限定の入場者特典として『白蛇：縁起』＆『ヨウゼン』特別うちわ（1種）が配布され、上映会の最後には特別映像も上映される。
【画像】かっこいい！宣（CV.佐久間大介）とヨウゼン（CV.佐野晶哉）のうちわ
『白蛇：縁起』は、中国のアニメ会社・追光動画とWarner Brothersがタッグを組み、2019年1月に中国で公開されると、美しくハイクオリティなグラフィックと感動的なストーリー性が話題を呼び、国内では70億円以上の興行収入を記録、2019年2月には17年以降の少年以上向けの国産アニメ映画の中で、興行収入が最も高い作品に。人と妖怪の境遇を乗り越える真実の愛と、時空・前世を超えても途切れることのない壮大なラブストーリーを、最先端でハイクオリティな3DCGアニメーションで描いた。日本では、日本語吹替版が2021年に公開された。
『ヨウゼン』は、追光動画とチャオ・ジー監督が手がけた長編アニメーション。中国の古典小説「封神演義」が新解釈のストーリーで描かれる。2022年8月に中国で公開され、美しくハイクオリティなグラフィックと迫力のアクションが話題を呼び、国内では興行収入100億円を突破するなど人気を博した。日本では今年3月21日に日本語吹替版が公開された。
イベントは、『ヨウゼン』→『白蛇：縁起』の順に上映。途中で13分ほどの休憩を予定。チケットは8日午前0時よりオンラインチケット予約KINEZOにて販売される。
『白蛇：縁起』は、中国のアニメ会社・追光動画とWarner Brothersがタッグを組み、2019年1月に中国で公開されると、美しくハイクオリティなグラフィックと感動的なストーリー性が話題を呼び、国内では70億円以上の興行収入を記録、2019年2月には17年以降の少年以上向けの国産アニメ映画の中で、興行収入が最も高い作品に。人と妖怪の境遇を乗り越える真実の愛と、時空・前世を超えても途切れることのない壮大なラブストーリーを、最先端でハイクオリティな3DCGアニメーションで描いた。日本では、日本語吹替版が2021年に公開された。
『ヨウゼン』は、追光動画とチャオ・ジー監督が手がけた長編アニメーション。中国の古典小説「封神演義」が新解釈のストーリーで描かれる。2022年8月に中国で公開され、美しくハイクオリティなグラフィックと迫力のアクションが話題を呼び、国内では興行収入100億円を突破するなど人気を博した。日本では今年3月21日に日本語吹替版が公開された。
イベントは、『ヨウゼン』→『白蛇：縁起』の順に上映。途中で13分ほどの休憩を予定。チケットは8日午前0時よりオンラインチケット予約KINEZOにて販売される。