ドル円１５４．００近辺、ユーロドル１．１５０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は154.00近辺、ユーロドルは1.1505近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が153.80-154.14、ユーロドルは1.1491-1.1514となっている。前日には米ＡＤＰ雇用統計や米ＩＳＭ非製造業景気指数が強かったことを受けてドル買いが強まった。きょうはドル売りの動きとなっているが、前日の値動きに対する調整の面が強かったようだ。



この後の海外市場では英金融政策委員会（ＭＰＣ）が注目されている。ポンドドルの動向がドル相場を主導する可能性もあり注意しておきたい。



USD/JPY 153.99 EUR/USD 1.1506

