日本サッカー協会は６日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。

年内最後の活動に、ベルギー１部シントトロイデンでプレーするＧＫ小久保玲央ブライアンが、チームメイトの２０歳ＦＷ後藤啓介、オーストリア１部ザルツブルクでプレーする２１歳ＦＷ北野颯太とともに初選出された。

昨夏のパリ五輪では守護神として８強進出に貢献した小久保は、クラブを通して「初めてのＡ代表選出ということで、本当に驚きました。初招集という立場なので、まずはチームをしっかりサポートして、後ろから貢献できるように頑張りたいと思います。ピッチ外でも細かいところに気を配って、チームに良い影響を与えられるようにしたいです。Ｕ―２３の時にはいつも日本の国民のために戦うということを意識していたので、ゼロで抑えるということを意識して、少しでも国民の方の笑顔に繋がるようなプレーをしたいなと思っています。緊張もあると思いますが、温かい目で見守ってもらえたらうれしいです」とコメントした。

小久保はチームでは今季開幕から全１３試合に先発している。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、鈴木彩艶（パルマ）▼ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、北野颯太（ザルツブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）、佐藤龍之介（岡山）