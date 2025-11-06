国会では参政党の神谷代表が代表質問に立ち、外国人政策をめぐり高市首相に外国人の受け入れを制限すべきだと求めました。

参政党 神谷代表

「今、国民が削減すべきと感じているのは議員の定数ではなく、外国人の受け入れ数だと我々は考えています。今後も外国人の受け入れを拡大していくのか、それとも抑制的に運用していくのか、総理の見解をお聞かせください」

高市首相

「育成就労制度や特定技能制度というのは、人手不足の分野に関して外国人の方々に適切に活躍いただくための制度であり、受け入れ上限数を設定するなどして適切に運用していく考えです」

高市首相は「人口減に伴う人手不足で外国人材が必要な分野はある」とした上で、今後、外国人の受け入れについては関係閣僚会議で検討を進める考えを強調しました。

また、神谷代表は「政府は消費税を廃止した時の経済効果を試算すらしない。なぜ、消費税の廃止や減税を検討しないのか」と迫りました。これに対して、高市首相は「維新との連立合意で食料品の消費減税に限って検討が含まれていて、選択肢として排除するものではない」と述べました。その一方で「事業者のレジシステムの改修などに一定の期間がかかるという課題にも留意が必要だ」と強調しました。