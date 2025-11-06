女優で声優の戸田恵子が4日に自身のアメブロを更新。タレントの林家ペー・パー子夫妻を応援するチャリティー公演に駆けつけたことを報告した。

この日、戸田は「今日も朝から『終活シェアハウス』撮影」と切り出し「今夜は『がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い大演芸大会』がありまして」とチャリティー公演に参加することを説明。ドラマの撮影セットがあった成増から会場の大井町までは「めちゃくちゃ遠い！間に合うのか？」と心配していたことを明かすも「撮影終了後、急いで向かって、なんと！終演前に間に合いましたー！」と無事に駆けつけられたことをつづった。

続けて、舞台上で挨拶したことを報告し「ペーさんとの出会い！遥か遥か昔のお話をさせて頂きました」とコメント。「林家たい平さんの呼びかけで、たくさんの有志の皆さんが舞台上にいらっしゃり、ペーパーさんも感謝感謝とひたすら頭を下げてらした」（原文ママ）とイベントの様子を説明し、歌手の岩崎宏美も出演していたことを明かした。

ペー・パー子夫妻について「お元気そうで良かったです」と安堵する一方で「ま、本当のところはお元気ではないと思いますが、、」と気遣う様子を見せ「でも相変わらずのところもありで嬉しかったです」と心境を吐露。また「ご夫婦お揃いで」とピンクのセーターをプレゼントしたことを写真とともに報告し、15年前に自身のライブにペーが訪れた際の思い出の写真も公開した。

最後に「もちろん、これからも応援します。頑張れ！ペーさんパー子さん！」とエールを送り、ブログを締めくくった。