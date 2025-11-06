“日本好き”として、日本語で活動している韓国人ＹｏｕＴｕｂｅｒ・デボちゃん（３３）が、自身のチャンネルで「韓国で損傷遺体が多く発見された」と言及し、韓国の警察が捜査に乗り出したと５日、現地メディアの国民日報などが報じた。

記事によるとこの日、ソウル警察庁が報道資料を通して「サイバー捜査隊が該当ＹｏｕＴｕｂｅｒに対して、迅速に捜査に着手するよう措置を取った」と伝えたという。

デボちゃんは、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで約９７万人（サブチャンネルは約１１万人）の登録者数を持つ有名ＹｏｕＴｕｂｅｒとして知られており、１０月２２日に「最近、ビザなしで韓国へ入国した、中国人犯罪者たちの殺人と臓器売買問題が深刻」「韓国内で、下半身しかない遺体が３７体も発見された。非公開で捜査中の事件だけで、１５０件もある」という内容のコンテンツを公開したという。

警察庁は、この行為を「国民の不安を煽り、社会混乱を招き、国家イメージを損なう重大な犯罪として認識」「事実関係を正確に把握した後、関連法令に基づいて措置を取る予定」と伝えたとした。

一方のデボちゃんも、同日に「緊急映像」として新たな映像を公開。「ニュースになった事件について、私は韓国メディアがこういうこと（事件）を全て隠しているから、『こういうコメントもある』と紹介しただけ」「なのに、私が『虚偽の出来事を作って、日本人に見せていた』という形で報道されている」と主張した。続けて「私は、韓国のイメージを悪くするために悪意を持って偽のニュースを拡散したわけではない」「現在、川辺で遺体が発見される事件が多いのは事実だ」と改めて明言した。

そして「私は、韓国関連の動画を全て削除し、警察の調査を受けるために警察へ行く」と伝えていた。