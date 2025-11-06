松のや「アジフライ」「カキフライ」の定食メニュー130円引きは継続中！お得なクーポンはまだまだ公開してるよ〜。

2025年11月6日現在、松のやでは公式Xで「アジフライ」と「カキフライ」の各種定食メニューがお得になるクーポンを引き続き公開しています。

ロースかつクーポンは終了に

25年9月から公式Xでお得なクーポンが登場していた「ロースかつ」の定食メニュー。11月5日15時に「ロースかつ」のクーポンが終了しました。

11月6日現在、松のや公式Xで公開されているクーポン（二次元コード）の対象メニューは以下の通り。

・アジフライ定食...760円

・カキフライ定食...860円

・ロースかつ＆アジフライ定食...860円

・ロースかつ＆カキフライ（2個）定食...860円

・たっぷりカキフライ（7個）定食...1160円

いずれも、130円引きで楽しめます。

公式Xの投稿を見てみると「アジ・カキはまだ継続します」とのことなので、しばらくアジフライとカキフライはお得に楽しめそうです。

普段からアジフライやカキフライの定食メニューを注文している人も、ロースかつやチキンかつ派の人も、この機会にお得に楽しんでみては。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部