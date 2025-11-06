外為サマリー：１５３円８０銭前後で推移、ドルの上値重い展開に 外為サマリー：１５３円８０銭前後で推移、ドルの上値重い展開に

６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円８８銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円１１銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５４円００銭台で推移していたが、午前１０時１０分過ぎには１５３円８０銭前後に軟化した。前日発表された米１０月ＡＤＰ雇用統計や同ＩＳＭ非製造業景況感指数が予想を上回るなか、米追加利下げ期待が後退した。トランプ関税を巡る訴訟で合憲性に懐疑的な見方が出ていると伝わり、米政権が敗訴した場合、税収減で財政赤字が増加する要因となることも警戒された。ただ、１５４円台近辺ではドルの上値は抑えられる展開となり、午後にかけては一進一退状態となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１０ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS