６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことに加え、日経平均株価の反発で投資家心理が改善したことが影響した。



５日に発表された１０月のＡＤＰ全米雇用リポートで雇用者数の伸びが市場予想を上回り、１０月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業（非製造業）景況感指数が市場予想よりも改善したことで、同日の米市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が後退。米長期金利が上昇したことで国内債にも売りが先行し、朝方には一時１３５円８７銭まで軟化した。その後は下げ渋る場面もあったが、日経平均株価の上げ幅が一時１０００円を超えるなどリスク資産選好の地合いとあって債券への買いは続かず。この日は「残存期間１年以下」「同１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同１０年超２５年以下」「同２５年超」を対象とする国債買いオペが実施されたが、いずれも応札倍率が前回を上回り、需給の緩みが示されたことも重荷となった。



先物１２月限の終値は、前日比２１銭安の１３５円８９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０２０％高い１．６８０％で推移している。



