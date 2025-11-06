【年収】財布の値段の200倍が年収…だと？「5万円の財布を持つ人は年収1000万円」は本当なのか…自己啓発本に振り回されるサラリーマン【作者に聞く】
誰しも自己啓発本を読んだり、本屋で見かけて手に取ったりしたことくらいはあるのではないだろうか？世の中には数多くの自己啓発本があり、ベストセラーとなっている書籍も多い。今回紹介する4コマ漫画はそんな自己啓発に振り回される、どこか悲しい“サラリーマンあるある”である。
「できる人は靴をいつもキレイにしている」と自己啓発本で読み、毎日靴を磨き始めた万年平社員のサラリーマンがいた。その数日後、今度は「持っている財布の値段の200倍が年収になる」という記述を読み、奮発して5万円の財布を購入。「これで年収1000万円だー」と嬉々としているのだが…果たしてこれでいいのだろうか？漫画のオチにも注目だ。
本作『自己啓発』を描いたのは、Web広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――まくべすさんも自己啓発本は読みますか？
若いころはよく読んでました！読んでいるときは「なるほど！」と納得するのですが、とりあえずは試してみるものの習慣化する前にやめてしまうことが大半です。
――なかなか難しいですよね。
筋トレのようなあきらかに効果があるものなら続くのですが、マンガにも描いたような「いい財布を持つ」「靴を磨く」…などは効果の実感がなくて、確かに成功した人の習慣の一例かもしれませんが、これをやったから成功する…というものでもないので目的が曖昧なまま形から入っても効果がないと思います。
――“自己啓発ネタ”を描いたきっかけは？
本の力にだけ頼っても、人は変われないなと感じたのがきっかけです。世の中には大量の自己啓発本が出版されており、確かに読むと前向きな気持ちにはなれるのですが、本で学んだ知識はあくまでも頭の中の知識にすぎず、自分で本当に体験してみないと身にならないと感じています。どんなことでも頭で考えすぎず、まずは行動してみることが最強の自己啓発かもしれませんね。
財布と年収の関係性については、一部で「年収200倍の法則」がささやかれているらしい。これは、10数年前にベストセラーとなった自己啓発本に書かれ、有名になった法則である。誰でも無条件に高価な財布を持てば年収が200倍になるわけではないが、成功している人たちは“財布はお金のホテル”と考えて財布を大切に扱っているということは統計的に言えるのだとか！ただ時代はキャッシュレスな世の中へと移り変わっていることから、“自己啓発”の類いも時代によって変わっていくだろう。
サラリーマンのあるあるを描いたまくべすさんの漫画「目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン」は、SNSにて新作が随時更新されているので、ほかの作品もぜひ読んでみて！
画像提供：まくべす(@maxvess3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
