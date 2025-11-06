Photo : Sato Tetsuro

ネオソウルの象徴、D’Angelo。J Dillaからのインスピレーションを受け、QuestloveやPino Palladinoらとともに生み出した“あの揺らぎ”──。 その唯一無二のリズムと音楽的精神に敬意を込めて、トリビュート企画｢D’Angelo Groove｣が、11月7日（金）19時より原宿ハラカド3F｢THE COFFEE BREW CLUB : SODE BAR｣で緊急開催される。一夜限り、ここが“Electric Lady Studio”になる。

Image : FUZE

トークセッションには、Billboard Liveの企画制作部長として数多くのアーティストと交流してきた長崎良太さんとGizmodo Japan総編集長／FUZE主宰の尾田和実が登壇。

Questloveと共に、2022年8月来日公演時滞在先のホテルにて。

長崎良太（ながさき・りょうた） 阪神コンテンツリンク ビルボード事業本部・企画制作部長。 ブルーノート名古屋の立ち上げメンバーとしてキャリアをスタートし、以来20年以上にわたり日本のライブシーンを支えてきた。現在はBillboard Live各店の企画制作を統括し、国内外のトップアーティストを迎えながら“ライブ空間を文化体験へ”と進化させている。

2000年代、ネオソウルシーンの勃興と共に長崎さんが現場で目撃したD’Angeloゆかりのアーティストの制作哲学──クリックを使わず“人の呼吸”でリズムを刻むセッション、 今なお、国内外問わず多くのアーティストに影響を与え続けている独自のグルーヴ構造──をもとに、 音楽における“人間性”とは何かを語り合う。 テクノロジーと魂、構築と即興、そのあわいに生まれた“グルーヴの正体”が明らかになる。

Photo : Testuro Sato

トーク後は、FUZE／GizmodoゆかりのDJ陣が、それぞれのフィルターを通してD’Angeloの音楽を再構築。

てけしゅん（照沼健太）：YouTubeとXで活動する人気絶頂の音楽クリエイター

11月7日（金）原宿ハラカドでDJします〜！



ディアンジェロ特集イベントなので、DとJディラを軸としながら、アメリカ以外の音楽もかけたいなと思ってます。



3F「THE COFFEE BREW CLUB : SODE BAR」で19:00〜。オープンな感じなので、原宿で一杯飲むついでにぜひ。 https://t.co/6gmA83nir2 pic.twitter.com/WJBKFYgp1l - 照沼健太｜てけしゅん音楽情報 (@TeKe0824) November 5, 2025

Jun Fukunaga：クラブカルチャーに精通するライター／DJ／トラックメーカー、ファンク〜エレクトロニカを横断する、滑らかで都会的な選曲。

ということでエリカ・バドゥによるディアンジェロトリビュートを再投稿！ https://t.co/BSOEMlVjIe - Jun Fukunaga fka LC (@LadyCitizen69) November 5, 2025

尾田和実（Gizmodo Japan 編集長）：R&B、ヒップホップ、ソウルの｢呼吸するリズム｣を軸にリミックスでお届け。

ディアンジェロ追悼イベント、やります！

ウェットな感傷ではなく、あのビート、あの密室的グルーヴを共有する夜に。

原宿ハラカドが、一夜かぎりのエレクトリック・レディ・スタジオになりますように。

内装も音響も、「SODE BAR」はこのテーマにおいて完璧なステージです。#DAngelo https://t.co/Tn4mXFa3IG - kazumioda (@kazumioda) October 31, 2025

さらに、ダフト・パンクが地下鉄を徘徊する「あの写真」で知られるロック・フォトグラファー、 佐藤哲朗（@tetsuro_s）による D’Angeloの貴重なライブ写真を巨大パネルで展示。 ステージの熱、沈黙の“間”、そして彼が体現した“音の自由”を、音と光の両面から体感できる一夜となる。

会場は、原宿のエレクトリック・レディ・スタジオとでも呼びたくなる謎めいたネオンレッドがまばゆい空間｢ THE COFFEE BREW CLUB ｣がバータイムに展開する SODE BAR（原宿・東急プラザ ハラカド3F） 。

NYの伝説的スタジオでD’AngeloとQuestlove がプリンスやジミ・ヘンドリックスを観ながらサウンドを磨き上げたあの夜を追体験する。

入場はエントランス・フリー。湿っぽさではなく、敬意とリズムで送る追悼。 D’Angeloが遺した“人間のグルーヴ”を、いま再び体で感じていただきたい。

Photo : Tetsuro Sato

｢D’Angelo Groove｣presented by FUZE TEAM

日時：2025年11月7日（金） 19:00〜

会場：THE COFFEE BREW CLUB : SODE BAR - 地図 -（原宿・東急プラザ ハラカド3F）

Presented by：FUZE / Gizmodo Japan