「アニメ彼氏」に「K-POP彼氏」！　Z世代が思い描く「理想の彼氏像」とは？

世界最大級のソーシャル系マッチングアプリ「Tinder®」はこのほど、すべてのボーイフレンドたちに感謝を伝えるアメリカ発の記念⽇「ナショナル・ボーイフレンド・デー」に合わせて、「Z世代の理想の彼⽒像（Boyfriend Material）」に関するデータを公開しました。

グローバルにおける「Tinder」 のプロフィールを分析した同データによると、シングルの46％が「⻑期的な関係」を望んでいる⼀⽅で 、「理想の彼⽒像」には様々な意⾒が出ていることがわかりました。

Z世代のユーザーは従来の価値観にとらわれず、プロフィール上でそれぞれが⾃分らしい理想を発信しており、新しい「理想の彼⽒像」はワークアウト仲間からアニメ好きまで、かつてないほど多様化しています。

これまで⼈気だった、「読書好き彼⽒」や「⽝系彼⽒」も依然として⼈気が⾼いものの、2025年の恋愛トレンドはさらに進化しており、今回は、その特徴的な「理想の彼⽒像」を紹介しています。

■Z世代が夢中な「理想の彼⽒像3選」

今年、Tinderのプロフィール上[1] で特にZ世代の注目を集めているのは、「ヒンボ彼氏（Himbo Boyfriend）」「ジム彼氏（Gym Boyfriend）」「ナード彼氏（Nerd Boyfriend）」の3つのタイプの彼氏です。若いシングルたちを中心に、これらの彼氏のタイプを理想として挙げる人が増えています。

■2025年、新たに登場した「ネクスト・ウェーブ彼氏」たち

2024年にはほとんど見られなかった新しい彼氏のタイプが、今年初めてTinderのプロフィール上に登場しました。

[1] Tinder社内データ（2024年1月〜2025年8月）

[2] Tinder社内データ（2024年1月〜2025年8月）

（エボル）