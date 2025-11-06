秋冬のコーディネートは、気づけば黒やグレーなど暗い色に偏りがち。服の色が落ち着く分、どうしても印象が地味になりやすいのが悩みのタネです。そんなとき頼れるのが「靴下」です。今回は、ESSEフレンズエディターでファッションアドバイザーの勅使河原祐子さんが、黒ニット×黒ベロアパンツ×黒ローファーというALL黒コーデに合わせて、ユニクロのカラーソックスや異素材ソックスで足元から印象チェンジに挑戦しました。

4足990円でも大満足！ユニクロのカラーソックスを楽しむ

今回購入したのは、ユニクロの「50色ソックス」、4足で税込990円。男女兼用です。選んだのは秋冬にぴったりの4色。記事冒頭の写真の左から、くすみピンク系「80 ピンク」、テラコッタ系「26 オレンジ」、ターコイズ系「51 グリーン」、カーキ系「55 グリーン」。

それぞれ、黒のニット、黒のベロアパンツのワントーンコーデに合わせるとどう印象が変わるのか、実際に試してみました。

ピンク：甘すぎない柔らかさをプラス

くすみピンクの靴下は、黒の引き締まった印象に柔らかさと女性らしさを与えてくれます。

黒ニット＆黒ベロアパンツのシックな組み合わせが、ピンクの差し色で一気に軽やかになり、気分を上げてくれました。

オレンジ：秋らしいアクセントカラー

深みのあるオレンジ（テラコッタ系）は、季節感をぐっと高めてくれる1色。重く見えがちな黒コーデも、足元に暖色が加わることで、温かみがアップします。

温かな印象を与えながらも、鮮やかなアクセントが加わりました。

グリーン：さわやかな明るさがコーデのアクセント

今回合わせたグリーンの靴下は、やや明るめのターコイズ寄りの色。黒のワントーンコーデに取り入れることで、鮮やかなアクセントとなり、足元に爽やかさとかっこよさを与えてくれます。

よくある黒の装いも、このグリーンが加わるだけでグッとあか抜けました。

カーキ：こなれ感と抜け感のバランスがgood

カーキの靴下は、ほどよい個性を演出してくれます。黒コーデに合わせると、シンプルながらも深みのある配色に。

鮮やかな色の靴下には抵抗はあるけど、黒やグレーは定番すぎると感じる場合、カーキは取り入れやすい色。全体的に洗練された印象に仕上がります。

同じ服でも靴下の色を変えるだけで、印象や気分が変わります。服を買いたさなくても、おしゃれの幅が広がるのが靴下の魅力。今年の秋冬は、こうした「小さな更新」で季節感と自分らしさを楽しみたいと思います！