「ずっと目標にしてきました」日本代表に後藤啓介が初選出！「ゴールという目に見える結果を残したい」と意気込む
日本サッカー協会は11月６日、２試合が組まれたキリンチャレンジカップに臨む日本代表メンバーを発表。選出された26人のなかで、ベルギー１部シント=トロイデン（STVV）に所属のFW後藤啓介が初招集された。
後藤はクラブの公式サイトを通じて、「代表選出はずっと目標にしてきましたし、ここに選ばれるためにSTVVに来たというのも一つあるので、率直に嬉しく思います」と喜び、意気込みを伝えた。
「今、自分が持っているものを全て出し切れるようにしっかり準備をして、頑張っていきたいなと思います。代表では若い方に入ると思うので、物怖じせずにいろんな選手とコミュニケーションを取りながら、他の選手が積み上げてきたものを早く理解できるようにしていきたいです」
20歳のストライカーは、欧州の舞台で着実に力をつけている。
「リーグ戦ではポストプレーで体を当ててボールを収めることができるようになってきたので、それが代表でどれだけ通用するか楽しみですし、まずはゴールという目に見える結果を残したいです」
なお、STVVからはDF谷口彰悟も選ばれ、GK小久保玲央ブライアンも初招集。日本代表は、11月シリーズで14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日に国立競技場でボリビア代表と相まみえる。なお、選ばれた26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）※
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）※
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
後藤はクラブの公式サイトを通じて、「代表選出はずっと目標にしてきましたし、ここに選ばれるためにSTVVに来たというのも一つあるので、率直に嬉しく思います」と喜び、意気込みを伝えた。
20歳のストライカーは、欧州の舞台で着実に力をつけている。
「リーグ戦ではポストプレーで体を当ててボールを収めることができるようになってきたので、それが代表でどれだけ通用するか楽しみですし、まずはゴールという目に見える結果を残したいです」
なお、STVVからはDF谷口彰悟も選ばれ、GK小久保玲央ブライアンも初招集。日本代表は、11月シリーズで14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日に国立競技場でボリビア代表と相まみえる。なお、選ばれた26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）※
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）※
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！